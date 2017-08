Parkhaus am Flughafen auf Mallorca ist das fünftteuerste Spaniens

Das Parkhaus am Flughafen von Palma de Mallorca ist das fünftteuerste in Spanien. Das berichtete das Reiseportal www.liligo.com am Mittwoch (30.8.).

16,50 Euro am Tag und 100,50 Euro in der Woche müssen Fluggäste auf Mallorca demnach für das Parken auf regulären Stellflächen bezahlen. In Madrid und Barcelona seien die Preise doppelt so hoch.

Wer Ankömmlinge am Flughafen von Palma de Mallorca abholen möchte, kann seit Juli die kostenlose Kurzparkzone nutzen. 15 Minuten lang darf dort gratis geparkt werden.

Gänzlich kostenlos ist das Parken laut www.liligo.com an den Flughäfen in Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Córdoba, El Hierro, La Gomera, León, Logroño, Salamanca und Vitoria. /rp