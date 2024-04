"Die Leute sind ziemlich genervt": Die Busse an der Playa de Palma sind jetzt schon überfüllt

Die Saison ist auf Mallorca gerade erst losgegangen – und schon hatten die Urlauber am Donnerstagmorgen (4.4.) Schwierigkeiten, mit dem Bus von der Playa de Palma ins Zentrum zu kommen. Sie habe gleich mehrere Busse vorbeifahren lassen, bevor sie sich entschlossen habe, erstmal zu Fuß am Strand entlang in Richtung Stadt zu gehen, berichtet eine deutsche Urlauberin, die in einem Hotel auf Höhe des Balneario 7 untergebracht ist.

Insbesondere die Buslinie 25, die von der Playa über die Autobahn in Richtung Stadt fährt, sei betroffen gewesen. "Es sind auch zahlreiche Taxis unterwegs, weil die Leute schon ziemlich genervt sind", so die Urlauberin.

"Bus complet"

Auch am Mittag kamen bei der Stadteinfahrt vor dem Kongresszentrum immer noch Busse an, auf denen "Bus complet" über der Frontscheibe zu lesen war – der Hinweis darauf, dass niemand in den Bus einsteigen darf.

Bei den Verkehrsbetrieben EMT hieß es, die vollen Busse ließen sich nach derzeitigem Stand nur durch ein erhöhtes Urlauberaufkommen erklären. Von einem Zwischenfall, der ansonsten die angespannte Lage erklären könnte, sei nichts bekannt, so ein Sprecher gegenüber der MZ.

Diese Busse fahren von der Playa in die Stadt

Von der Playa de Palma fahren die Buslinien 23, 25, 31 und 35 in Richtung Stadt. Gerade in den Sommermonaten kommt es vor, dass die Busse überfüllt sind, wenn es viele Touristen in die Stadt beziehungsweise zum zentralen Bahnhof Estacío Intermodal zieht, von dem aus die Züge und Busse in die verschiedenen Dörfer der Insel fahren. Dass dies bereits im Frühling vorkommt, ist eher ungewöhnlich.

Glück für die Urlauberin, die sich zu Fuß auf den Weg gemacht hatte: Auf Höhe des Palma Aquariums erwischte sie einen Bus der Linie 23 und kam so doch noch in die Stadt. Die Linie fährt an der Küste entlang und ist deshalb etwas langsamer als jene, die den Weg über die Autobahn nehmen. /pss

