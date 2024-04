Terminstau beim Mallorca-TÜV: Derzeit kann man auch samstags zur ITV

An den ITV-Prüfstellen der Insel – dem spanischen Pendant zum deutschen TÜV – ist es zuletzt wieder zu einem eklatanten Terminmangel gekommen. Nun will der Inselrat – nach einer vergleichbaren Aktion Anfang des Jahres – für Abhilfe sorgen und hat angekündigt, an den kommenden Samstagen im April und Mai Termine freizuschalten. Die Inselverwaltung hat entsprechende Vereinbarung mit dem Konzessionär unterzeichnet.

Die Sonderöffnungszeiten, die am 20. und 27. April, sowie am 4., 11., 18. und 25. Mai gelten, betreffen alle fünf ITV-Stationen auf der Insel. In Palma werden die ITV-Stationen im Gewerbegebiet Son Castelló und im Gewerbegebiet Son Oms Termine anbieten. Außerhalb der Inselhauptstadt können Fahrzeughalter an die Stationen nach Manacor, Inca und die mobile Station in der Gemeinde Calvià.

Kurzfristige Terminvergabe

Die Termine für die Samstage werden vergleichsweise kurzfristig vergeben. An jedem Montag vor dem betreffenden Wochenende wird die Anmeldemöglichkeit freigeschaltet. Die Termine für diesen Samstag (20.4.) stehen bereits zur Verfügung.

Ziel ist es, pro geöffnetem Samstag rund 1.000 zusätzliche Termine zu schaffen und dadurch die Wartezeiten auf Termine deutlich zu reduzieren. Vom Inselrat hieß es, man hoffe, auch in den kommenden Monaten immer wieder Kontrollen an den Wochenenden anbieten zu können.

Der Inselrat plant aber auch langfristig. In den kommenden Monaten soll die neue feste Station in der Gemeinde Calvià eröffnen. Diese wird sich im Gewerbegebiet Son Bugadelles befinden und die jetzige mobile Station ablösen. Dadurch soll sich die Zahl der Kontrollen, die derzeit in der Gemeinde durchgeführt werden, von 4.000 auf 8.000 pro Monat verdoppeln. Insgesamt wurden 1,9 Millionen Euro in den Bau investiert.

Hier geht's zur Anmeldung

Die Termine für die ITV-Prüfung können unter serviciositv.es/cita-previa-itv/baleares/mallorca beantragt werden. Die Anmeldung ist auch mit wenigen Spanischkenntnissen selbstständig durchführbar. Der Preis richtet sich nach Art des Fahrzeugs und kann direkt bei der Anmeldung beglichen werden.