Das Cap Formentor im Norden von Mallorca ist genauso spektakulär wie überlaufen, speziell im Sommer. Deshalb gibt es bereits seit einigen Jahren ein zeitweiliges Zufahrtsverbot für Privatautos in den Monaten der Hochsaison. Die Verkehrsbehörde DGT hat am Donnerstag (18.4.) die Zufahrtsregelungen für 2024 für Formentor bekanntgegeben.

Dabei bleibt der Zeitraum der Sperrung für den Individualverkehr in diesem Jahr gleich. Sprich: Vom 1. Juni bis einschließlich 30. September dürfen private Pkw ohne ausdrückliche Genehmigung zwischen 10 Uhr und 22.30 Uhr nicht die komplette Halbinsel befahren. Allerdings ist Vorsicht angesagt, denn es gibt zwei Abschnitte: Der erste Abschnitt von Kilometer 2 bis Kilometer 8,7 (Strand und Hotel Formentor) ist zeitweise für Privatautos befahrbar.

Zufahrt zum Parkplatz zumeist offen

Die Verkehrsbehörde DGT hat 2023 an der Ortsausfahrt von Port de Pollença hinter dem letzten Kreisverkehr eine Schranke aufgebaut, die so lange geöffnet ist, bis der Parkplatz am Strand von Formentor belegt ist. Dann wird ein rotes Ampellicht sowie ein Schild darauf hinweisen, dass die Zufahrt ab sofort nur noch für autorisierte Fahrzeuge erlaubt ist. Teilweise soll dann auch die Schranke geschlossen sein.

Die DGT weist darauf hin, dass üblicherweise im Sommer ab etwa 11.50 Uhr der Parkplatz belegt ist, weshalb die Durchfahrt dann für rund 70 Minuten nicht mehr erlaubt ist. An besonders belebten Tagen gebe es eine zweite Sperrung gegen 15.50 Uhr, die dann aber nur noch 30 Minuten dauern soll. Ist die Schranke heruntergelassen, ermöglicht ein Kennzeichenlesegerät die Durchfahrt für autorisierte Fahrzeuge. Die Schranke öffnet sich dann automatisch, wenn das Kennzeichen registriert ist.

Der zweite Abschnitt zwischen dem Strand von Formentor und dem Leuchtturm ist zwischen dem 1. Juni und dem 30. September zwischen 10 und 22.30 Uhr ausschließlich autorisierten Fahrzeugen vorbehalten. Um das sicherzustellen, wurde auf Höhe des Parkplatzes am Strand von Formentor eine weitere Schranke installiert.

Shuttlebus die bequemste Lösung für Urlauber

Auch in diesem Jahr wird der Shuttlebus Urlauber wieder an den Strand und den Leuchtturm von Formentor bringen. Die Linie 334 fährt dabei von Alcúdia über Port de Pollença, wo sie dreimal hält, bis zum Leuchtturm und wieder zurück in Richtung Alcúdia.

Die genauen Fahrpläne gibt es unter tib.org. Fahrgäste werden gebeten, vorrangig mit Karte zu zahlen und auf Bargeld zu verzichten. Auf der Halbinsel Formentor selbst gibt es vier Haltestellen: Mirador Es Colomer, Strand Formentor, Cala Murta und Leuchtturm.

Wer sich bei Rotlicht nicht an das Durchfahrtsverbot an der Ortsausfahrt von Port de Pollença hält, muss mit einem Strafzettel in Höhe von 80 Euro rechnen. Wer innerhalb von zwei Wochen zahlt, muss nur 40 Euro berappen. Die Strafe für die nicht autorisierte Durchfahrt zwischen dem Parkplatz am Strand von Formentor und dem Leuchtturm schlägt mit 200 Euro zu Buche. Wer schnell zahlt, muss 100 Euro aufbringen.

Wer mit dem Bus fahren will, kann sein Auto auf der Nebenfahrbahn der Ortsumgehung von Port de Pollença gratis abstellen. Dort befinden sich auch die drei Zustiege für den Shuttlebus.