Hunderte von Condor-Passagieren sitzen auf Mallorca fest.

Hunderte von Fluggästen der Fluglinie Condor sitzen auf Mallorca fest und wissen nicht, wann sie nach Deutschland fliegen können. Betroffenen zufolge sind insgesamt vier Flüge der deutschen Fluglinie nach Köln und Düsseldorf storniert worden, die ursprünglich am Samstag (9.9) und Sonntag (10.9.) stattfinden sollten. Das Unternehmen wollte diese Informationen am Montagmorgen (11.9.) nicht telefonisch bestätigen. Die MZ stellte eine schriftliche Anfrage, die bislang noch nicht beantwortet wurde.

Mehrere Fluggäste, die ursprünglich mit dem Flug DE 1539 am Samstagabend (9.9., 23.45 Uhr) von Palma de Mallorca nach Köln fliegen sollten, beschwerten sich gegenüber der MZ über die spärlichen Informationen durch Condor. Zunächst sei der Flug am Samstagabend Stunde für Stunde verschoben worden, bis die Fluggäste ohne weitere Informationen in ein Hotel nach Muro verfrachtet wurden, berichten zum Beispiel Uschi und Ulf Nohl.

Den ganzen Sonntag hätten die Passagiere vergeblich am Airport warten müssen, erklärt Francina Nicolau Colom, eine der wenigen mallorquinischen Passagiere. Schließlich hätten sie die Nacht auf Montag in einem Hotel in Cala Ratjada verbracht - nicht gerade in der Nähe des Flughafens. Dort warteten die Passagiere am Montagvormittag auf weitere Informationen. "Es gibt auch Mütter mit Babys in dem Flug. Auf dem Airport gab es für sie kein Babybrei zu kaufen", berichtet Nicolau Colom empört.

Am Montagmorgen erhielten die Passagiere der Maschine DE1539 im Hotel die Information, sie würden in der Nacht auf Dienstag (1.45 Uhr) abfliegen und um 4.05 Uhr - mit 50 Stunden Verspätung - in Köln landen.

Der Deutschen Presseagentur (dpa) gegenüber führte die Fluggesellschaft "technische Probleme" als Gründe für die Ausfälle an. Unklar war am Montagvormittag (11.9.) nach wie vor, wann die Passagiere von ihrem unfreiwilligen Mallorca-Aufenthalt erlöst werden. /tg