Air Berlin-Streik betrifft weiter Niki-Flüge von und nach Mallorca

Der "wilde Streik" bei Air Berlin - also die ungewöhnlich zahlreichen Krankmeldungen von Seiten der Piloten - wirken sich weiter auf die Flüge der Unternehmenstochter Niki von und nach Palma de Mallorca aus. Für Mittwoch (13.9.) wurden mindestens zwei Flüge annulliert. Dabei handelt es sich um folgende Flüge:



HG7732, 8.35 Uhr von Berlin - Tegel nach Palma de Mallorca sowie den Rückflug

- Tegel nach Palma de Mallorca sowie den Rückflug HG7733, 9.40 Uhr von Palma de Mallorca nach Berlin - Tegel

Bei vielen weiteren Niki-Flügen ist mit teilweise stundenlanger Verzögerung zu rechnen. Bereits am Dienstagmorgen war bekannt, dass zumindest die Flüge zwischen Palma und Düsseldorf (HG7764, HG7765, HG7514 und HG7515) mindestens drei Stunden verspätet starten und landen würden. Der für 20.20 Uhr von Palma nach Düsseldorf geplante Flug werde wohl erst in der Nacht, um 3.45 Uhr stattfinden.

Mit ähnlichen Verspätungen sei für die Verbindungen Mallorca-Paderborn Lippstatt (HG7641, HG7640) zu rechnen. Das Unternehmen verweist auf die jeweils aktualisierten Informationen auf der Air Berlin-Website.

Situation am Flughafen normalisiert sich

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Nach dem großen Chaos vom Vortag hat sich die Lage am Flughafen von Mallorca am Mittwoch (13.9.) einigermaßen stabilisiert. Der Protesttag der französischen Arbeiterbewegung hatte am Dienstag Dutzende von Mallorca-Flüge ausfallen lassen und hunderte um Stunden verzögert. Allein die Fluggesellschaft Ryanair stornierte 24 Mallorca-Verbindungen. "Gegen 21 Uhr abends hat sich die Situation einigermaßen normalisiert", bestätigte eine Aena-Sprecherin in Palma der MZ. /tg