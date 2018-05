Streiks in Frankreich behindern Flugverkehr nach Mallorca

Aussicht aus dem Kontrolltower in Palma.

Aussicht aus dem Kontrolltower in Palma. Foto: Sepia

Eine neue Streikwelle in Frankreich hat am Dienstag (22.5.) den europäischen Flugverkehr behindert. Am Flughafen Palma de Mallorca fielen über 60 Flüge aus, bestätigte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Aena gegenüber der MZ. Außerdem kam es zu teilweise mehrstündigen Verspätungen.

Am Mittwoch (23.5.) sollte sich der Flugverkehr normalisieren. Die Maschinen starteten und landeten überwiegend pünktlich oder mit den üblichen Verspätungen. "Für Mittwoch sind uns bislang keine Flugstreichungen gemeldet worden", heißt es bei Aena.

In der diesjährigen Hochsaison könnte es aber dennoch immer wieder zu Ausfällen kommen. Die französischen Gewerkschaften protestieren gegen den geplanten Stellenabbau im öffentlichen Dienst. Dabei wird es vermutlich noch häufiger zu Streiks kommen. Die Fluglotsen im südfranzösischen Marseille haben zudem für den ganzen Sommer zu Arbeitsniederlegungen jeweils am Wochenende aufgerufen. Im Tarifstreit bei Air France ist ebenfalls noch keine Einigung in Sicht. /tg