Die rapide ansteigende Corona-Kurve hat dafür gesorgt, dass es in den Schulen auf Mallorca an Lehrkräften mangelt. Wie der balearische Bildungsminister Marti March am Freitag (14.1.) bekannt gab, sind 835 Lehrerinnen und Lehrer auf den Balearen (604 davon auf Mallorca) derzeit mit dem Virus erkrankt und daher krankgeschrieben. Zum Schulstart am Montag (10.1.) waren es noch 300 Lehrkräfte gewesen.

Insgesamt sind an den Inselschulen mehr als 16.000 Lehrkräfte aktiv. 5,3 Prozent liegen derzeit demzufolge mit Corona flach. Die Schulbehörde prüft nun jeden einzelnen Fall, um den Betrieb am Laufen zu behalten. "Uns ist klar, dass wir uns in einer schwierigen Lage befinden", so March. "Angesichts der Pandemie und der ansteckenderen Variante geht es anderen Gesellschaftszweigen aber nicht anders." 90 zusätzliche Lehrer für die Grundschulen Jede Schule würde nun die Unterrichtspläne überarbeiten, zudem sollen Vertretungskräfte einspringen. Im Grundschulbereich wurden wegen Corona bereits 90 zusätzliche Vertetungslehrer eingestellt. Für die Sekundarstufe sollen ab der kommenden Woche 26 hinzukommen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich auf den Balearen insgesamt 4.039 Personen im Alter zwischen 3 und 16 Jahren mit dem Virus infiziert. Das macht 3,1 Prozent der 129.884 Schüler aus. /rp