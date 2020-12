Wie öffnen die Geschäfte über Weihnachten und den Jahreswechsel auf Mallorca?

Wer auf Mallorca über Weihnachten einkaufen will und nicht alle Einkäufe am 24.12. erledigt hat, muss sich bis Sonntag (27.12.) gedulden: Dann ist verkaufsoffen, und zumindest die großen Supermärkte und Einkaufszentren öffnen ihre Pforten, wenn auch zum Teil mit reduzierten Öffnungszeiten.

Freitag (25.12.) und Samstag (26.12.) sind dagegen gesetzliche Feiertage auf den Balearen. Die Geschäfte bleiben geschlossen, wobei zumindest kleine Läden im Gegensatz zu den großen Vertretern des Einzelhandels theoretisch immer öffnen dürfen.

Da die Geschenke in Spanien traditionell eigentlich erst am Dreikönigstag überreicht werden, gibt es einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag am 3. Januar - so ist mehr Zeit zum Shoppen. Sowohl der Neujahrstag am Freitag, als auch der Dreikönigstag am Mittwoch darauf (6.1.) sind gesetzliche Feiertage auf den Balearen. /ff

Das sind die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca 2021