Gespannt wartet man auf Mallorca darauf, in welchem Moment Deutschland die Einstufung der Balearen als Hochrisikogebiet aufhebt. Angesichts der epidemiologischen Entwicklung könnte das bereits ab dem Wochenende der Fall sein. Die ausschlaggebende 7-Tage-Inzidenz liegt bereits seit einer Woche unter 200 und fällt täglich weiter ab. Auch die Krankenhausbetten leeren sich nach und nach. Sollten Mallorca und die anderen Inseln auf der neuen Liste des Robert Koch-Instituts, die am Freitag (27.8.) veröffentlicht wird, nicht mehr vertreten sein, können zumindest Familien aus Bayern und Baden-Württemberg noch kurzentschlossen auf die Balearen kommen, da die (schulpflichtigen) Kinder bei ihrer Rückkehr dann nicht mehr in Quarantäne müssten. In beiden Bundesländern dauern die Sommerferien noch bis zum 11. und 13. September. Wenn Sie die Infektions- und Inzidenzzahlen auf Mallorca tagesaktuell mitverfolgen möchten, finden Sie die aktuellen Statistiken unter diesem Link.

Diese Regeln gelten seit Montag (23.8.)

Reisen zwischen Deutschland und Mallorca bleiben erlaubt und auch relativ problemlos möglich, auch wenn Deutschland die Balearen zurzeit (noch) als Hochrisikogebiet definiert und umgekehrt Spanien inzwischen auch ganz Deutschland als Risikogebiet versteht. Geändert hat sich die Einstufung von Seiten Deutschlands zwar bei einigen Regionen in Spanien, in denen die Inzidenz in den vergangenen Tagen noch deutlicher nach unten gegangen ist. Die Balearen mit Mallorca befinden sich vorerst allerdings nicht darunter. In diesem Artikel fassen wir den aktuellen Stand (25.8.) zusammen. Die allgemeinen Corona-Restriktionen, die auf Mallorca zur Zeit gelten, finden Sie hier.

Reisen von Deutschland nach Mallorca

Das gesamte Bundesgebiet gilt für Spanien (und damit für Mallorca) seit dem 23.8. als Risikogebiet. In der am Freitag (20.8.) beschlossenen Liste ist Deutschland wieder komplett als Risikogebiet aufgeführt. Zunächst waren es nur einzelne Bundesländer gewesen. Reisende aus der Bundesrepublik müssen also nun bei der Einreise ein Covid-Zertifikat vorlegen.

Das Covid-Zertifikat muss eines der drei folgenden Sachverhalte belegen: (1) eine vollständige Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt, (2) die Genesung von der Krankheit oder (3) einen negativen PCR- oder Antigentest (Schnelltest, auch die sogenannten Bürgertests gehören dazu), der jeweils nicht älter als 48 Stunden alt sein darf. Die Zertifikate dürfen auf Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch vorgelegt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter zwölf Jahren. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums in Madrid ist die Ausweisnummer auf den negativen Testergebnissen nicht mehr vorgeschrieben.

Das Zertifikat muss meistens schon beim Check-in am Flughafen vorgelegt werden. Wer kein einwandfreies Dokument vorlegen kann, darf nicht mit. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert.

Vor dem Flug muss in jedem Fall - also auch bei Anreise aus Nicht-Risikogebieten- ein Einreise-Formular ausgefüllt werden. Dort sind Fragen über den Gesundheitszustand und etwaige Covid-Zertifikate zu beantworten. Am besten man geht dafür auf die Website von Spain Travel Health (SpTH). Dort lässt sich auch eine App herunterladen. Über das Formular wird ein QR-Code generiert, der vorgewiesen werden muss.

Wer bei der Einreise Covid-19-Symptome aufweist oder aber das gegebenenfalls erforderliche Covid-Zertifikat am Flughafen nicht vorweisen kann, muss zu einer weiteren Kontrolle. Dort wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Bei positivem Befund wird der Reisende isoliert und in vorbereitete Unterkünfte gebracht.

Zusätzlich zur Testpflicht wird bei allen ankommenden Passagieren die Temperatur gemessen. Das geschieht teils unbemerkt über Wärmekameras.

Weitere Informationen zu Spanien-Reisen finden sich auf einer Seite mit Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts.

Reisen von Mallorca nach Deutschland

Ein Teil von Spanien, einschließlich Mallorca und den übrigen Inseln, gilt seit dem 1.8. als sogenanntes Hochrisikogebiet. Damit gehen Test- und Quarantänepflichten einher. Nicht mehr Hochrisikogebiet sind seit Sonntag (22.8.) Asturien, Kastilien-La Mancha, Katalonien und die Autonome Region Valencia sowie auch die Kanarischen Inseln.

Formal besteht eine zehntägige häusliche Quarantänepflicht nach der Einreise in Deutschland. Genesenen und vollständig Geimpften wird die Quarantäne bei Übermittlung der entsprechenden Zertifikate erlassen.

Nicht oder nur unvollständig Geimpfte müssen die Quarantäne antreten. Die Quarantäne kann frühestens am fünften Tag mit der Vorlage eines negativen Corona-Tests (PCR oder Antigentest) beendet werden. Bei Kindern unter 12 Jahren endet die Quarantäne automatisch fünf Tage nach der Einreise.

Unabhängig von den Quarantäne-Auflagen gilt eine Art Zertifikats-Pflicht für Reisende. Die Zertifikate über Impfung, Genesung oder negative Testung müssen vor dem Abflug den Fluggesellschaften vorgelegt oder übermittelt werden. Die Nachweispflicht gilt auch bei der Einreise auf dem Landweg. Ausgenommen davon sind Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Genesene müssen "in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache" einen Nachweis über eine "Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis" erbringen, der "mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate" zurückliegen darf.

Geimpfte müssen in einer der bereits genannten Sprachen "eine vollständige Schutzimpfung" mit einem der in Deutschland anerkannten Vakzine nachweisen. Bei bereits genesenen Personen reicht eine einzige Impfung.

Nicht- oder unvollständig Geimpfte oder Genesene müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Anerkannt sind laut Robert Koch-Institut Verfahren wie PCR, LAMP und TM (72 Stunden vor Einreise), aber auch Antigen-Tests, die maximal 48 Stunden vor der Einreise entnommen worden sein dürfen.

Reisende, die weder ein negatives Testergebnis noch einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen können, dürfen von den Fluggesellschaften nicht befördert werden.

Und schließlich muss für jeden Reisenden auch noch eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Sie finden Sie hier.

Weitere Details zu den Einreisebestimmungen können Sie dieser Website des Bundesgesundheitsministeriums entnehmen.

Wo kann ich für die Rückreise meinen Test machen?

Eine Liste der Möglichkeiten und Anbieter von Corona-Tests auf Mallorca finden sie hier.

Brauche ich jetzt einen Corona-Reiseimpfpass?

Nein, aber der macht vieles leichter. Der Covid-Pass wird in Form eines QR-Codes sowohl in Deutschland als auch auf den Balearen ausgestellt und wird jeweils in der gesamten EU anerkannt. Den QR-Code kann man in verschiedenen Apps hochladen oder einfach als Bilddokument oder als Pdf-Format im Handy speichern oder auch ausgedruckt präsentieren.

Urlaub auf Mallorca: Welche Regeln gelten dort?

Eine detaillierte und aktuelle Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln auf Mallorca finden Sie hier. Einen Überblick darüber, welche Anstandsregeln an der Playa de Palma gelten, finden Sie unter diesem Link. /tg