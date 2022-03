Der Stadtteil Nou Llevant in Palma de Mallorca wird derzeit auf Hochtouren aus dem Boden gestampft, eine Filiale des Discounters Lidl ist schon da. Am Montag (28.2.) eröffnete in der Avenida México die zweite Dependance des Supermarkts in der Stadt. Damit hat die Kette mittlerweile 24 Filialen auf der Insel.

Auf insgesamt 1.400 Quadratmetern finden Kunden dort das übliche Angebot der Kette. Es stehen laut Pressemitteilung 65 Parkplätze zur Verfügung, darunter auch eins mit Lade-Station für Elektro-Autos. Lidl hat 2,7 Millionen Euro in den Bau der Filiale im Untergeschoss eines neu errichteten Wohnhauses investiert. Mit der Eröffnung seien 18 neue Arbeitsplätze entstanden.

Bis vor wenigen Jahren Brachland

Die Kette investiert damit in eine Gegend, die vor wenigen Jahren noch hauptsächlich Brachland war. Südlich vom Stadtteil La Soledad liegt das Viertel Nou Llevant zwischen Ringautobahn und Kongresszentrum. Es handelt sich um eines der größten städtebaulichen Projekte der vergangenen Jahre.

Gleichzeitig wächst in den umliegenden Vierteln die Sorge vor der Gentrifizierung. Es sind eher ärmliche Verhältnisse, in denen die Menschen in den wenigen Wohnhäusern in der direkten Umgebung leben. Die neuen Häuser zielen indes auf den Markt der internationalen Investoren ab. Die Schilder an den Baustellen weisen in mehreren Sprachen auf die Kaufmöglichkeiten hin.

Lidl hat den ersten Supermarkt auf Mallorca vor über 20 Jahren eröffnet. Bei der Filiale in Nou Llevant handelt es sich um die zweite Neueröffnung innerhalb eines Monats. Zuvor war am 23. Februar ein Supermarkt in Inca eröffnet worden. Die erste Lidl-Filiale in Palma wurde vergangenes Jahr im Carrer Aragó eröffnet, nachdem sich die Kette früher eher in Touristenorten angesiedelt hatte. Insgesamt beschäftigt der Discounter auf den Balearen nach eigenen Angaben über 700 Menschen.