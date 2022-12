Die Hochsaison der Yachten vor Mallorca ist eigentlich vorbei. Dennoch verschlägt es auch in der kalten Jahreszeit immer wieder manch luxuriöses Gefährt in die hiesigen Gewässer. Am Freitagmorgen (2.12.) lagen gleich zwei eindrucksvolle Schiffe in der Bucht von Palma.

Zum einen das Segelschiff Black Pearl. Die 106 Meter lange Gigayacht gehörte dem russischen Oligarchen Oleg Burlakov, der 2021 im Alter von 71 Jahren an einer Corona-Infektion verstarb.

Mit 20 Litern Diesel über den Atlantik

Bei der 2016 vom Stapel gelaufenen Yacht handelte es sich um ein Herzensprojekt des Unternehmers, der unter anderem mit Investitionen in der Öl- und Zementindustrie, später auch in der Chemie, zu Reichtum gelangte. Berichten zufolge habe der Unternehmer jeden einzelnen Schritt des Baus begleitet und bis zu 400 Millionen Euro investiert. Ziel des Projektes war, nachhaltige Energien einzusetzen. So ist die Black Pearl in der Lage, eine Atlantiküberquerung mit nur 20 Litern Diesel zu meistern.

Das Schiff ist mit 15 Segeln ausgestattet, die sich in sechs Minuten aufziehen lassen. Zwischen den fünf Segeln auf jedem Mast gibt es keine Zwischenräume, sodass die Windkraft effektiver als bei herkömmlichen Segeln besser genutzt werden kann. An Bord soll es laut dem Online-Portal "Nauta 360" für bis zu zwölf Gäste unter anderem einen Beach Club geben. Es handelt sich um das zweitlängste Segelschiff der Welt. Sie fährt unter der Flagge der karibischen Steueroase Cayman Islands. Sie war im Laufe der Woche aus Richtung Albanien nach Mallorca gekommen.

Auch die Silver Fast liegt vor Palma

Am Freitagmorgen lag zudem die 77 Meter lange Megayacht Silver Fast in der Bucht von Palma. Diese war in der Nacht aus Italien gekommen. Das Schiff gehörte dem Online-Portal "Superyachtfan" zufolge im Jahr 2015 dem deutschen Unternehmer Guido Krass. Ob dieser immer noch der Besitzer ist, sei unklar. Krass ist Gründer des Pharmaunternehmens Pari GmbH, das sich auf Atemwegserkrankungen spezialisiert hat.

Das Schiff sticht durch seine silberne Farbe hervor. An Bord befinden sich unter anderem ein Schönheitssalon, ein Spa, ein Beach Club und ein Fitnessstudio. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich an zahlreichen Wasserspielzeugen wie Jet Skis auszuprobieren. Dem Vermietungsportal "Yachtcharterfleet" zufolge ist die Silver Fast für 625.000 Euro pro Woche zu haben. Im Laufe des Freitags lief die Yacht in den Hafen von Palma ein. /pss