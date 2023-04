Der Sommer naht und damit auch die Zeit der luxuriösen Yachten vor Mallorca. In diesen Tagen waren gleich drei der größten Exemplare der Welt in den Gewässern der Insel zu sehen. Die Yasmine of the Sea, die für den katarischen Scheich Abdullah bin Khalifa Al Thani gebaut wurde, verließ die Bucht von Palma am Dienstag (11.4.) in Richtung Cartagena.

Weiterhin vor Ort sind derweil die Lady Moura und die Segelyacht Black Pearl. Letztere kam am Ostermontag an und warf den Anker vor dem Stadtteil Es Molinar. Zahlreiche Spaziergänger konnten so an dem sonnigen Feiertag einen Blick auf das eindrucksvolle, 106 Meter lange Gefährt werfen.

Das ist die Black Pearl

Es ist das dritte Mal, dass die Black Pearl die Insel besucht, zuletzt im Dezember 2022. Das Schiff gehörte dem russischen Oligarchen Oleg Burlakov, der 2021 an einer Corona-Infektion starb. Bei der 2018 vom Stapel gelaufenen Yacht handelte es sich um ein Herzensprojekt des Unternehmers, der unter anderem mit Investitionen in der Öl- und Zementindustrie, später auch in der Chemie-Industrie zu Reichtum gelangte. Berichten zufolge hat der Unternehmer jeden einzelnen Schritt des Baus begleitet und bis zu 400 Millionen Euro investiert. Ziel des Projektes war, nachhaltige Energien einzusetzen.

So soll die "Black Pearl" in der Lage sein, eine Atlantiküberquerung mit nur 20 Litern Diesel zu meistern. Das Schiff ist mit 15 Segeln ausgestattet, die sich in sechs Minuten aufziehen lassen. Zwischen den fünf Segeln auf jedem Mast gibt es keine Zwischenräume, sodass die Windkraft effektiver als bei herkömmlichen Segeln genutzt werden kann. Wie das Schiff aus dem bekannten Disney-Film sieht die "Black Pearl" nun aber wahrlich nicht aus.

An Bord soll es laut dem Online-Portal "Nauta 360" für bis zu zwölf Gäste unter anderem einen Beach Club geben. Über die Innenräume ist nur wenig bekannt. Der Oligarch soll den Architekten gebeten haben, Platz für ein Klavier einzuräumen, das einst Napoleon gehörte. In einer Bodega mit anschließendem Verkostungszimmer lagern 4.000 Flaschen Wein. Die "Black Pearl" fährt unter der Flagge der karibischen Steueroase Cayman Islands.

Das ist die Lady Moura

Die Lady Moura ist nach dem Erwerb durch den mexikanischen Multimillionär Ricardo Salinas Pliego im Jahr 2020 zum zweiten Mal auf der Insel. Das 105 Meter lange Schiff wechselte für 130 Millionen Euro den Besitzer. Der vorherige Eigentümer war der saudi-arabische Magnat Nasser Al-Rashid.

Gebaut worden war die Yacht im Jahr 1990 auf der Werft Blohm und Voss. Zu dem Zeitpunkt war es die teuerste und modernste Yacht der Welt. In den 90er-Jahren lag der schwimmende Palast im Club de Mar in Palma und galt als Liebesnest für den Unternehmer und seine damalige Frau Mouna Ayoub. Gegen Ende der Ehe im Jahr 1996 verwandelte es sich in den goldenen Käfig für Ayoub. Mittlerweile gilt die 66-Jährige als größte Sammlerin der Welt für Haute Couture der Welt.