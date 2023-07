Alles beginnt mit einem Kuss. Er ist der erste Schritt in jeder Beziehung. Aber küssen wir gut? Das haben wir uns alle schon einmal gefragt. Und ein guter Kuss hat seine eigene Technik. Es geht nicht nur darum, die Lippen auf die Lippen des anderen zu legen. Wenn man dem Partner oder der Partnerin den besten Kuss der Welt geben will, sollte man folgenden Schritte beachten.

Feuchte Lippen

Trockene Lippen gleiten nicht gut und können den Kuss ruinieren. Versuchen Sie, sie mit Ihrer Zunge zu befeuchten, damit sie geschmeidig werden.

Den Kopf leicht drehen

Um einen unangenehmen Moment zu vermeiden, drehen Sie Ihren Kopf leicht zur Seite, damit Ihre Nasen nicht zusammenstoßen. Versuchen Sie, Ihren Kopf nicht auf dieselbe Seite zu legen wie den Ihres Partners oder Ihrer Partnerin

Die Augen schließen

Schauen Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin direkt in die Augen, aber wenn Sie sich den Lippen nähern, schließen Sie die Augenlider, um das Erlebnis voll auszukosten.

Sanft und mit geschlossenem Mund beginnen

Seien Sie nicht grob. Fangen Sie nicht an, als gäbe es kein Morgen. Beginnen Sie den Kuss langsam und sanft. Öffnen Sie die Lippen langsam, entspannen Sie sich und genießen Sie den Moment.

Mit der Zunge auf Entdeckungstour gehen

Wenn Sie sehen, dass Ihr Partner für einen Kuss mit offenem Mund empfänglich ist (die Bewegung seiner Lippen gibt Ihnen einen Hinweis darauf), öffnen Sie sie langsam und führen Sie Ihre Zunge vorsichtig ein. Die Zunge ist sehr empfindlich, so dass der Kontakt beider Organe sehr angenehm und stimulierend ist. Schieben Sie sie nicht zu weit hinein, sondern spielen Sie mit ihr.

Abwechselnd knabbern und küssen

Lassen Sie Ihre Lippen nicht länger als zwei Sekunden an der gleichen Stelle. Bewegen Sie sie hin und her, damit es nicht langweilig wird, und wechseln Sie Küsse mit einem kleinen Knabbern ab.

Nicht schüchtern sein: an den Lippen knabbern

Wenn der Kuss länger andauert, ist es eine gute Idee, die Monotonie zu unterbrechen. Um dem Ganzen ein wenig Schwung zu verleihen und die Spannung zu erhöhen, können Sie versuchen, an den Lippen zu knabbern.

Die Kusssprache des anderen kennenlernen

Jeder küsst anders. Sie müssen lernen, wie die andere Person es macht, und das braucht Zeit. Achten Sie auf die Signale, die sie Ihnen gibt (Seufzen, Stöhnen, Intensität?). Ein guter Küsser muss in der Lage sein, zu erkennen, was die andere Person am liebsten mag.