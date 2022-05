Mats Hummels entspannt gerade einige Tage mit Freunden auf Mallorca. Für ihn und seine Mannschaft Borussia Dortmund sprang in dieser Saison wieder einmal kein Titel heraus. Er selbst verpasste aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung die letzten fünf Spiele der Saison. Nach dem letzten Spieltag flog Hummels mit Ex-Frau Cathy und dem gemeinsamen Sohn Ludwig in die USA. Vor ein paar Tagen ging es dann zum Männertrip auf die Insel, bei dem es kurzerhand zu einem Urlaubsflirt kam.

Ein neues Kapitel unter Palmen

Der 33-Jährige wurde in der Nacht zum Sonntag (29.5.) knutschend auf offener Straße mit einer brünetten Frau gesichtet. Nach Informationen von RTL soll es sich dabei um Julia Nikola Gauly handeln. Die 27-Jährige verdient ihr Geld als Influencerin und Model, stammt gebürtig aus Speyer in Rheinland-Pfalz. Mutmaßlich kamen sich die beiden in einem mallorquinischen Club näher.

Das Liebesleben des Ex-Nationalspielers ist in den vergangenen Monaten ein heißes Thema in der deutschen Medienlandschaft gewesen. Erst vor wenig Wochen verriet das deutsche Model Céline Bethmann in einem RTL-Interview, dass die beiden daten. Ende vergangenen Jahres wurde die Tischtennisspielerin Lisa Straube an der Seite des BVB-Verteidigers gesichtet. Unter den Palmen Mallorcas entsteht nun also das nächste Kapitel im Liebesleben von Mats Hummels. /dj