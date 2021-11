"Alles auf Anfang – Neustart auf Mallorca nach der Pandemie": In der Nacht von Montag auf Dienstag, um 0.30 Uhr, werden in einer weiteren Folge des RTL-Formats "Die Alltagskämpfer" Auswanderer auf Mallorca begleitet. Die erste Folge lief bereits vor einer Woche im Free-TV.

In der Reportage werden Anni, Carsten und Nicole sowie das Ehepaar Thomas und Karin in ihrem Alltag auf der Insel begleitet. Anni ist Inneneinrichterin und Schmuckdesignerin. Ihr Schmuck wird in verschiedenen Läden ausgestellt wie beispielsweise der Mode-Botique von Unternehmerin Simone. Carsten stammt gebürtig aus Berlin und arbeitet nun als Unternehmer eines Online-Handels auf der Insel. Nicole wiederum besitzt ein eigenes Restaurant in Peguera. Landschaftsgärtner Thomas und seine Frau Karin haben eine private Palmen- und Zitronenplantage.

Auszuwandern war für keinen von ihnen leicht. Alle haben es jedoch geschafft und auf ihre persönliche Art ihr Glück gefunden. "Flexibilität und Durchhaltevermögen ist wohl das Wichtigste, was man braucht, wenn man Erfolg auf Mallorca haben möchte", heißt es in einer Pressemitteilung. "Zurück nach Deutschland möchte bislang keiner mehr. Die Insel, sie ist und bleibt etwas ganz Besonderes – auch, wenn man dafür doppelt so hart arbeiten muss als in der Heimat."