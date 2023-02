Es muss nicht immer gleich ein Heiratsantrag sein, auf den später eine große Hochzeit folgt: In der neuen Folge des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland", die am Freitag (17.2.) um 20.15 Uhr auf Vox läuft und bereits in der App RTL+ zu sehen ist, macht Auswanderer Sascha Winkels seiner Deniz Gülpen vor einer traumhaften Kulisse einen Liebesschwur. Unterstützung bekommt er dabei von der ebenfalls aus dem Format bekannten Hochzeits-Planerin Claudia Runggaldier.

Wer das Format zuletzt aufmerksam mitverfolgt hat, weiß: Deniz Gülpen will aktuell auf keinen Fall noch einmal heiraten. Dazu sind die Erinnerungen an und die Trauer über den Tod ihres einstigen Partners René Gülpen noch zu frisch. Im Mai 2005 hatte das Paar sich nach sechs Jahren Beziehung in Deutschland das Ja-Wort gegeben. 2015 verstarb Gülpens Partner, der gleichzeitig der Vater von Tochter Kiana ist, dann an Bauchspeicheldrüsen-Krebs.

Zweite Hochzeit aktuell ausgeschlossen

"Andere können meinetwegen auch zehnmal heiraten, aber ich bin auch nach acht Jahren noch nicht bereit dazu. Das sagt mir mein Gefühl deutlich. Jeder Mensch ist anders und jeder leidet und trauert anders", erzählt die 53-Jährige im MZ-Interview. Sie trage nach wie vor auch ihren Ehering, den ihr René damals angesteckt hatte, an einer Halskette.

Einige Jahre vor seinem Tod hatten Deniz und René Gülpen in ihrer Heimat Heinsberg einen Maskenball besucht. Auch Sascha Winkels, der ebenfalls aus Heinsberg stammt, war dort zu Gast. Er sei mit den Gülpens ins Gespräch gekommen. "Wir haben uns kumpelhaft unterhalten und alle zusammen getanzt", erzählt Winkels der MZ. Von dort an waren sie auch in dem sozialen Netzwerk Facebook befreundet. Darüber erfuhr Winkels 2015 auch von René Gülpens Tod. "Ich habe damals nie daran gedacht, Deniz daraufhin anzuschreiben", versichert Winkels.

Wiedersehen auf Bikertreff

Doch wie das Schicksal es so wollte, trafen sich beide im August 2018 auf einem Bikertreff mit mehreren Tausend Besuchern in ihrer Heimatstadt wieder. Winkels trat dort mit seiner Rockband auf und wollte sich an der Bar einen letzten Drink gönnen, bevor es nach Hause gehen sollte. An der Bar stand im selben Moment auch Deniz Gülpen und erkannte ihn. "Kennst du mich noch?", fragte Gülpen Winkels. Zuvor hatten sich beide nur mit Maske gesehen. Winkels bat sie, ihm auf die Sprünge zu helfen. Die gelernte Mediengestalterin klärte die Situation auf. "Ich bin dann noch die ganze Nacht mit Deniz herumgelaufen, habe ihr meine ganzen Freunde vorgestellt. Da ist schon etwas in mir passiert", erinnert sich der 48-Jährige. Im September 2018 kamen Winkels und Gülpen dann zusammen.

Liebesschwur schon länger geplant

Im Herbst 2020 wanderte Deniz Gülpen mitsamt Tochter Kiana und Sascha Winkels dann auf die Insel aus und eröffnete später an der Playa das Restaurant "Up Up". Seither habe das Paar viel erlebt. "Alleine dass wir die Auswanderung zusammen durchgezogen und das Restaurant eröffnet haben...", so der gelernte Garten- und Landschaftsbauer, der aktuell als Kameramann arbeitet.

Seiner Deniz wollte er eigentlich schon viel früher einen Liebesschwur in atemberaubender Kulisse machen. Doch dann kam Corona und Veranstaltungen mit Gästen, geschweige denn Reisen von Urlaubern auf die Insel, waren erst einmal nicht mehr möglich. Jetzt also mitten im Hochsommer. Seit den Dreharbeiten sind schon einige Wochen vergangen. Doch erst jetzt wollten die Auswanderer das Ereignis publik machen.

Keine Eifersucht

"Ich wollte Deniz zeigen, dass ich in jeder Lebenslage für sie und Kiana sorgen werde", betont Winkels. "Ich habe ihre Trauer mitbekommen und kriege sie immer noch mit. Wenn das Thema René aufkommt, fließen manchmal immer noch die Tränen", so der Auswanderer. Damit, dass der damalige Partner seiner aktuellen Partnerin nach wie vor eine Rolle auch in seinem Leben spielt, hat er sich längst abgefunden. Dennoch streitet er nicht ab, dass es manchmal 'ein komisches Gefühl ist'. "René ist allgegenwärtig. Viele denken, das wäre sehr schlimm für mich, doch das ist es nicht. Ich weiß, dass er immer noch sehr wichtig für Deniz und Kiana ist und weiterhin geliebt wird. Ich bin nicht eifersüchtig." Auch als Ex-Mann will er ihn nicht bezeichnen. "Ein Ex-Mann ist jemand, der einen verlassen hat, aus eigenem Willen oder aus Interesse an einer anderen Frau", so Winkels. Doch bei den Gülpens war es eben anders.

Dennoch war es Winkels wichtig, dass er sich mit seiner Deniz und Ziehtochter Kiana auf Mallorca ein neues Leben aufbaut.

Der große Moment

In der neuen Folge sieht man, wie Kiana und er mit der Hilfe von Claudia Runggaldier den großen Moment planen. Der Liebesschwur soll am Meer, nahe der Deltabucht stattfinden. Unter einem Vorwand lockt Kiana ihre Mutter dorthin. Angeblich soll sie an der Verlobungsfeier eines Freundes teilnehmen. Als sie das Kamerateam sieht, wird sie nervös und wundert sich, warum sie verkabelt wird. "Muss ich eine Rede halten"? Mehrmals betont sie, dass das ihre größte Befürchtung sei. Dann ertönt aus den Lautsprechern "I was made for lovin' you" von Kiss und Deniz Gülpen sieht Sascha, der unter einem mit Blumen geschmückten Bogen und einigen anwesenden Gästen steht.

"Bin ich bei 'Versteckter Kamera'?"

Auf die Frage, was sie dachte, als sie ihren Sascha dort gesehen habe, antwortet sie: "Mein Kopf war leer. Ich dachte nur 'hä?' und, dass ich bei 'Versteckter Kamera' bin." Einmal vorne bei ihrem Sascha angekommen, umarmte sie Hochzeitsplanerin Runggaldier und hörte ihrem Partner gespannt zu. Auch bei Winkels stieg währenddessen die Aufregung. "So nervös war ich das letzte Mal 1991 vor meinem ersten Auftritt", erzählt der Auswanderer.

"Ich habe gar nichts geahnt", berichtet indessen Deniz Gülpen. "Das gibt einem zu Denken, wenn jemand so gut lügen kann, vor allem da wir die ganze Zeit zusammen sind. Wann hat er das hinbekommen, das zu organisieren?", sagt sie der MZ. Deniz Gülpen hatten Winkels und Kiana erzählt, dass sie zusammen einen Gitarren-Verstärker kaufen wollten. Doch stattdessen planten sie mit Runggaldier, Deko und den Ablauf der Zeremonie.

Mittlerweile sei der Verstärke sogar gekauft und Winkels und Kiana Gülpen würden fleißig gemeinsam Gitarre spielen, berichtet Deniz Gülpen. Der Liebesschwur habe sie ziemlich bewegt. "Ich zittere nach wie vor, wenn ich davon erzähle." Auch Sascha Winkels ist glücklich darüber, dass sein Bekenntnis seine Liebste so bewegt hat.

Suche nach neuer Bleibe

Das Paar lebt aktuell in Colónia St. Jordi, sucht aber im Einzugsgebiet der Playa de Palma nach einer neuen Bleibe. Mit zwei Hunden sei das keine einfache Aufgabe. Die Wasser-Probleme in ihrem Up Up, über die die MZ mehrfach berichtet hatte, bestünden nach wie vor. Auch aktuell sei das Lokal geschlossen, weil im Außenbereich Arbeiten stattfinden. "Ab Samstag (18.2.) sind wir wieder da", so Winkels. In der Hauptsaison will das Paar wieder vermehrt Veranstaltungen wie Konzerte oder Lesungen in dem Restaurant anbieten.

In der Folge, die am Freitag (17.2.) auf Vox läuft, sind auch Jenny "Delüx" und ihr Achim Thiesen zu sehen sowie Michael Busse, der von Freundin Gina getrennt lebt.