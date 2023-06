Am Mittwochabend (14.6.) um 20.15 Uhr läuft auf RTLZWEI das Finale der Reality-Show "Kampf der Realitystars", an der auch die Mallorca-Liebhaber Peggy Jerofke und Paul Janke teilgenommen haben. Janke hat es nicht unter die Finalisten geschafft, Jerofke aber schon. Wir haben in der RTL+-App schon einmal in die Folge geschaut und wissen, wie es für Mallorca-Auswanderin ausgeht. Die durch "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Auswanderin ist in den vergangenen Wochen in Thailand bei verschiedenen Action- und Geschicklichkeitsspielen gegen 22 andere Realitystars angetreten und hat so um Sendezeit gekämpft.

"KDRS war für mich eine schöne Erfahrung, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Mit dem ein oder anderen werde ich in Zukunft auch Kontakt halten", sagte Jerofke der MZ am Mittwoch (14.6.). Auch emotional sei die Teilnahme eine ganz schöne Herausforderung für die Familienmutter gewesen. "Alle zwei Tage hätte man rausfliegen können. Es gab immer wieder neue Leute, die einen rauswählen konnten. Da steht man schon unter enormem Druck!", sagt Peggy Jerofke. Nur noch acht Teilnehmer In der Final-Folge des Formats sind zu Beginn nur noch acht Teilnehmer übrig. Jerofke sieht man immer wieder ungeschminkt. Kein Wunder, denn unter anderem beim Spiel "Buchstabensalat" wird es richtig schleimig. Nach knapp der Hälfte der Folge steht fest: Jerofke hat es nicht unter die Top 5 geschafft und scheidet damit aus dem Format aus. "Kacke. Ich habe gedacht, dass es vielleicht noch gereicht hat. In einer Sekunde ist alles geplatzt wie eine Seifenblase", sagte sie vor den Kameras. Sie sei stolz, so weit gekommen zu sein, hören die Zuschauer weiter. "Zudem nehme ich alles Tolle im Herzen mit." Und wenige Minuten später bestätigt sich dann auch, was aufmerksame MZ-Leser schon wissen könnten. Gewinner ist, wie bereits versehentlich von verschiedenen Reality-Stars ausgeplaudert, Serkan Yavuz. Er geht mit 40.000 Euro und dem Titel "Realitystar 2023" nach Hause. Moderiert wird die Reality-Sendung von Cathy Hummels. Jerofke in der "Stunde nach der Stunde der Wahrheit" Am Mittwoch (14.6.) um 22.45 Uhr wird Peggy Jerofke, nachdem die Folge im TV ausgestrahlt wurde, in der "Stunde nach der Stunde der Wahrheit" zu Gast sein. Dafür ist sie an dem Tag extra nach Köln geflogen. "Meine Tochter Josephine war ganz traurig. Aber morgen bin ich ja schon wieder zu Hause", sagte sie auf ihrem Instagram-Kanal. Der Flieger sei voll gewesen. Immerhin hatte Jerofke einen Fensterplatz und konnte sich auch bei der Ankunft in Köln nicht beklagen: Die Sonne schien. An der vierten Staffel des RTLZWEI-Formats, das Anfang des Jahres in Thailand gedreht wurde, nahm auch Ex-Bachelor Paul Janke teil. Janke lebt zumindest einen Teil des Jahres auf Mallorca. Peggy Jerofke ist an der Seite von ihrem Ex-Partner Steff Jerkel bekannt geworden. 2008 ist das einstige Paar gemeinsam nach Mallorca gezogen. Schon seit einigen Monaten sind die beiden Auswanderer getrennt. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten 2021 gemeinsam an dem Format "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Paul Janke sah man zuletzt unter anderem bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper.