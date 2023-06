Das Ehedrama der Mallorca-Auswanderer Peter und Iris Klein nimmt mal wieder eine neue Wendung. Wie die Mutter von Daniela Katzenberger am Sonntagvormittag (18.6.) in den sozialen Netzwerken mitteilte, weigert sich ihr Mann, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Im Mittelpunkt des Streits steht diesmal das Geld.

"Bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will. Bitte sagt ihm, dass ich ihn nicht mehr will", schrieb Iris Klein in einer Instagram-Story, in der sie grimmig in die Kamera blickt. "Er will halt 'ne Menge Geld von mir. Bitte sagt ihm, er soll selbst arbeiten gehen und sein eigenes verdienen."

Was sagt Peter Klein dazu?

Ein Comeback steht nicht zur Debatte. "Ich will endlich die Scheidung und nichts mehr mit dem Typen zu tun haben", so Iris Klein. Ihr Noch-Ehemann hat sich in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken zurückgehalten. "Mein Lebensinhalt ist nicht meine gescheiterte Ehe oder die Familie, die dazugehört, sondern mein eigenes Leben", schrieb er vor einer Woche.

Iris Klein hat einen neuen Freund

Ende Mai sprach Iris Klein bereits über ihren neuen Partner. Dabei soll es sich um keine Person aus dem öffentlichen Leben handeln, weswegen die auf den sozialen Plattformen so präsente Frau ihn noch nicht ihrer Fangemeinschaft vorstellte. "Ich würde es gerne in die Welt hinaus schreien, wer es ist, und würde ihn gerne zeigen, aber ich darf nicht. Und das ist auch ok", sagte die Mutter von Mallorca-Auswanderin Daniela Katzenberger dazu.

Öffentliche Schlammschlacht seit Januar

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig.