Es hat schon Tradition: Am diesjährigen Karsamstag (30.3.) feiert die durch das TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Auswanderin Jenny "Delüx" in Cala Millor wieder Eröffnungsfeier. Während also andere das Osterwochenende zum Ausspannen auf Mallorca nutzen, ist bei Jennifer Thiesen, die im Carrer Binicanella unter anderem die Boutique "Jenny Delüx" betreibt, Arbeiten angesagt. "Die Saison hat ja zeitig angefangen, ich denke, dass es Ostern voll sein wird", so Thiesen gegenüber der Mallorca Zeitung.

Auf dem Programm der Opening Party in dem Ort an der Ostküste stehen ab 11 Uhr wieder eine Modenschau und Live-Musik von Dave Rope. Zu sehen sein werden dabei auch wieder Schuhe aus dem Geschäft von Ehemann Achim Thiesen - der Laden "Leguano - der Barfußschuh" befindet sich praktischerweise direkt nebenan. Erneut dabei ist zudem Auswanderin Steffi Mersch, sie stellt wieder ihre selbstgenähten Handtaschen vor. Lachen mit "Tante Gertrud" Erstmals gibt es bei der Eröffnungsfeier von Jenny Delüx und Leguano darüber hinaus Comedy mit "Tante Gertrud". "Das war eine Urlauberin, die witzig drauf war, ich habe mir extra vorher nichts angeschaut, ich möchte mich überraschen lassen", erzählt Jenny "Delüx". Nicht zu vergessen das kulinarische Programm: Zum einen tischt das Happy Schnitzel auf - an Stehtischen des ganzjährig geöffneten Lokals von Jenny "Delüx" gibt es etwa Chili con Carne, Currywurst oder Schnitzelbrötchen -, zum anderen bietet die Konditorei Risitas wieder Kaffee und Kuchen. Das ist die Geschichte von Jenny "Delüx" Mit nur 23 Jahren war Jenny Matthias 2010 auf die Insel gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor. Im Jahr 2022 heiratete sie Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland, die Hochzeit war in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà. View this post on Instagram A post shared by Jenny Delüx (@jenny.deluex)