Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" braucht noch Verstärkung für das Team in ihrem Lokal "Happy Schnitzel" in Cala Millor an der Ostküste von Mallorca. Die Boutique-Betreiberin, die mittlerweile auch zwei Geschäfte auf der Insel hat (Artà, Cala Millor), sucht einen zuverlässigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für den Bereich "Küche".

Sie habe ganz kurzfristig beschlossen, den Aufruf jetzt schon zu starten, verrät sie der MZ. "Gestern war das Restaurant echt voll. Ich denke, viele waren aufgrund der Renovierung neugierig", so Thiesen am Mittwoch (21.2.) zur MZ. Zudem nähere sich Ostern. Zu den Feiertagen erwartet die TV-Auswanderin noch mehr Gäste. "Andrea braucht in der Küche noch etwas Unterstützung", so Thiesen. Das sind die Voraussetzungen Damit Bewerberinnen oder Bewerber ins Team passen, sollten sie dynamisch sein. "Bringt jemand Kenntnisse in der Gastronomie mit, ist das natürlich umso besser", so Thiesen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Happy Schnitzel by Jenny Delüx (@happy_schnitzel_calamillor) Ein paar Eckdaten zur Tätigkeit Der Arbeitsort ist das "Happy Schnitzel" im Carrer Binicanella in Cala Millor an der Ostküste, in dem auch die Boutique von Jenny "Delüx" und der Schuhladen von Achim Thiesen liegt.

Das Restaurant ist ganzjährig geöffnet und hat derzeit am Sonntag und Montag Ruhetag, an den anderen Tagen ist es zwischen 12 und 15 Uhr sowie zwischen 18 und 21 Uhr geöffnet. Hier kann man sich bewerben Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@happyschnitzel.com zu schicken. Frisch renoviert Das Lokal war zuletzt eine Woche lang geschlossen. Seit Dienstag (20.2.) präsentiert es sich im neuen Look. "Innen ist jetzt alles frisch gestrichen, ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher", erklärt Jennifer Thiesen gegenüber der MZ. Der einzige Bereich, der noch überarbeitet werden müsse, sei der Außenbereich. Dies solle aber in den kommenden Wochen geschehen, so die Gastronomin und Boutique-Betreiberin, die das Lokal im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Ehemann Achim Thiesen übernommen hatte. Es ist bereits die zweite Renovierung. Das Ehepaar Thiesen hatte das Lokal im Oktober 2023 neu eröffnet. Vorher hieß es "Casa Ma Be". Es war eine vergleichsweise spontane Entscheidung der Auswanderer, nachdem die vorherige Betreiberin aus persönlichen Gründen die Insel verlassen hatte. Die Thiesens verpassten dem Lokal einen neuen Namen, führten aber die Speisekarte weitgehend weiter. Auf der Karte stehen, wie der Name suggeriert, verschiedene Schnitzelarten, zudem gibt es ein Salatbuffet. Wie Jenny "Delüx" nach Mallorca kam Jenny Matthias, wie sie damals noch hieß, war 2010 mit gerade einmal 23 Jahren nach Mallorca gezogen, gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung. Seit August 2022 ist Jennifer Thiesen nun mit Achim Thiesen verheiratet. Das Kamerateam von Vox war natürlich mit dabei, sodass die Fans die Hochzeit wenige Wochen später im Fernsehen miterleben konnten. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt. Jenny und Achim Thiesen leben gemeinsam mit Leon in Artà.