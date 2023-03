Während viele Urlauber und Residenten über die Osterfeiertage freihaben und die Zeit in vollen Zügen mit ihren Liebsten genießen können, muss unter anderem die durch "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Auswanderin Jenny "Delüx" in Cala Millor arbeiten.

„Am Ostersamstag ist schon seit Jahren immer meine Eröffnungsfeier. Daher bedeutet Ostern bei mir immer ‚jetzt geht‘s wieder los‘", erzählt Jennifer Thiesen, die im Carrer Binicanella die Boutique "Jenny Delüx" betreibt.

Eröffnung früher als geplant

Da während der Vorbereitungen immer wieder Passanten und Kunden bei ihrem Geschäft vorbeigeschaut hatten, hat Thiesen ihren Laden bereits früher als eigentlich geplant, am 8. März, wiedereröffnet, zumindest vormittags.

"Die Insel ist schon ganz schön voll, einige Hotels haben schon eher aufgesperrt und auch das Wetter passt", erzählte Thiesen der MZ damals am Telefon.

Das erwartet Gäste beim Opening

Nun steht das große Opening mit Modenschau, Live-Musik von Dave Rope und Sekt für die Gäste am 8. April vor der Türe. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Los geht's um 11 Uhr im Carrer Binicanella, 6. Neben der von Jennifer Thiesens mit entworfener Kleidung werden auch Schuhe aus dem Geschäft ihres Mannes, Achim Thiesen, ausgestellt. Praktisch: Der Laden namens "Leguano - der Barfußschuh" befindet sich direkt nebenan.

Dieses Jahr ist zudem erneut Auswanderin Steffi Mersch dabei. Sie stellt wieder ihre selbstgenähten Handtaschen bei der Auswanderin aus. Auch vor Ort ist ihre Tochter: „Nayla wird auch wieder für Jenny laufen und auch ich werde dieses Mal etwas von ihr tragen", verrät die Auswanderin zur MZ.

Models gesucht

Jennifer Thiesen sucht aber auch noch Models für den Wiedereröffnungs-Tag. Interessierte sollen am Freitag (7.4.) um 11 Uhr zu dem Geschäft kommen. Dort werde dann alles Weitere besprochen. Auch ganze Familien dürfen teilnehmen.

Auch für das leibliche Wohl ist am Eröffnungs-Tag gesorgt. Es gibt etwas Deftiges von Casa Ma Be by Jil und Süßes von der Konditorei Risitas.

Schon vorab bekannt gegeben hatte Thiesen, dass es auch wieder die beliebten Zaubershirts geben wird. "Sie kommen aus Florida. Bei Tageslicht werden sie bunt, drinnen dann wieder schwarz-weiß." Die Shirts seien schon seit Jahren ein Highlight bei Kindern.

Neue Mitarbeiterinnen, neues Kassensystem

Pünktlich zur neuen Saison hat Thiesen zwei neue Mitarbeiterinnen beschäftigt. Eine davon dürften aufmerksame Zuschauer des Formats aus der letzten Folge, in der die Auswanderin zu sehen war, kennen: Friseurin Tanja Krüger, die Thiesen für ihre Hochzeit mit Achim Thiesen zurechtgemacht hatte.

Auch das Kassensystem wurde umgestellt. In Eckernförde betreiben Jennifer und Achim Thiesen mit dem "132 Grad Mode" ein Geschäft, in dem es sowohl Jennys Klamotten gibt als auch die Schuhe, die ihr Mann in Cala Millor verkauft. Die Kassensysteme der Geschäfte seien nun kompatibel. "Wenn mir hier ein Kleidungsstück in einer bestimmten Größe fehlt, kann ich nachschauen, ob es dieses dort gibt", erklärt Jennifer Thiesen. Auch für die Inventur ihrer Boutique sei das neue System deutlich benutzerfreundlicher.

Familienzeit im Hause Thiesen

Nach dem lauten Start in die Saison wird es am Tag danach dann gemütlich. "Den Ostersonntag verbringen die Thiesens (Achim, Jenny und Leon) wohl gemeinsam zu Hause. „Mein Sohn, jetzt 13 Jahre, wünscht sich, dass er bei uns auf dem Grundstück Eier suchen darf", so Jenny Thiesen zur MZ.

Das ist die Geschichte von Jenny "Delüx"

Mit nur 23 Jahren war Jenny Matthias 2010 auf die Insel gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Wie sie zur Mode kam, kann man hier nachlesen.

Im August 2022 heiratete sie Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die am 17.2. auf Vox zu sehen war. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà.