Hier können Sie auf Mallorca mit den Nikoläusen tanzen - und andere Tipps für das Wochenende

Es ist schon beinahe eine Tradition im Advent: Mehrere Hundert als Nikoläuse und Weihnachtsmänner verkleidete Männer und Frauen schwingen die Beine beim größten Line-Dance-Spektakel auf Mallorca, diesmal am Samstag (17.12.) von 18 bis 21 Uhr in Can Picafort auf der Plaça Major. Üblicherweise tanzten die rot bemützten Tänzer auf dem Paseo del Borne in Palma, doch laut Joan Morro, einem der Organisatoren der Veranstaltung, ist das in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Daher sei man auf Can Picafort ausgewichen, wo auf der Plaça Major ohnehin zeitgleich ein Weihnachtsmarkt stattfindet. „Da passt das gut zusammen“, sagt Morro. Mitmachen kann jeder, der ein wenig Talent im Line Dance hat, die Choreografien seien einfach, so Morro. Wie immer werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Musikalisches und Vergnügliches Weitere empfehlenswerte Veranstaltungen dieser Tage gibt es zuhauf: Wer sich etwa für die zahlreichen Jugendstil-Bauten in Palma interessiert, ist am Dienstag (20.12.) bei Stadtführerin Maria Sureda gut aufgehoben. Sie bringt Neugierigen auf Deutsch etwa die Paläste Can Casasayas oder Can Forteza Rey näher. Die Führung beginnt um 11 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Anmeldung unter Tel.: 690-21 87 09 oder unter iflohr.santanyi@gmail.com. Die Veranstaltung kostet 20 Euro. Musikalisch wird es, wenn die mallorquinische Sängerin, Gitarristin und Komponistin Maria Jaume mit ihrem neuen Album „Voltes i voltes“ am Samstag (17.12.) im Novo Café Lisboa auftritt. Karten gibt es für 12 Euro, los geht es in der Kultkneipe in Santa Catalina um 20 Uhr. Vor genau 100 Jahren starb der mallorquinische Dichter Miquel Costa i Llobera. Ein Sextett der Balearen-Sinfoniker widmet ihm deshalb am Samstag (17.12., 19 Uhr) ein Konzert in dessen Geburtsort Pollença. Der Eintritt in der Kirche von Sant Domingo ist gratis. Die „Diada de Mallorca“ am 31. Dezember wirft ihre Schatten voraus, zahlreiche Veranstaltungen finden bereits in den Wochen zuvor statt. Anmeldungen etwa für eine Wanderung im Naturpark Mondragó, verschiedene Theaterstücke oder Konzerte unter ticketib.com. Die Aktivitäten sind kostenlos.