Der Feuerlauf Correfoc stellt jährlich den spektakulären Abschluss der Feierlichkeiten zu Sant Sebastià, dem Stadtpatron von Palma, dar. Als Teufel und Bestien verkleidete Gruppen ziehen am Sonntagabend (28.1.) durch die Straßen, speien Flammen, fuchteln mit Feuerwerk herum und veranstalten – auch dank der immerfort hämmernden Trommeln – ein wildes, ungezähmtes und vor allem lautes Spektakel. Los geht es um 19 Uhr.

Hier findet das Spektakel statt

In diesem Jahr teilen sich die Gruppen auf zwei Orte auf. Am südlichen Ende der Einkaufsstraße Passeig del Born, an der Plaça de la Reina, wird eine Bühne aufgebaut, auf der die batucada, die Trommler, auftreten. Die Teufelsgruppen wechseln sich mit ihren Präsentationen ab. Diese Gruppen bleiben vor Ort und bewegen sich nicht durch die Straßen.

Die anderen Gruppen ziehen vom Paseo Mallorca bis zur Plaça Joan Carles I, die allgemein auch als Plaça Tortugues (nördliches Ende vom Born, vor dem C&A) bekannt ist. In beiden Fällen endet der Feuerlauf um 21.15 Uhr.

Wie in jedem Jahr müssen die Besucher eine Reihe an Sicherheitshinweisen beachten, damit niemand bei der nicht ganz ungefährlichen Veranstaltung zu Schaden kommt.

Dies müssen Zuschauer des Correfoc beachten

Es ist absolut verboten, selbst Feuerwerk mitzubringen und vor Ort zu zünden

Ebenfalls ist es verboten, das Feuerwerk der teilnehmenden Gruppen zu bedienen

Das Rauchen ist in der Nähe der Behälter, in denen das Feuerwerk aufbewahrt wird, untersagt

Empfohlen wird Kleidung aus Baumwolle oder anderen schwer brennbaren Materialien. Die Kleidung sollte den ganzen Körper bedecken

Auch eine Kopfbedeckung wird empfohlen, sowie eine Schutzbrille für die Augen und Ohrenstöpsel

Brillengläser und Kameralinsen können durch die Funken des Feuerwerks zu Schaden kommen

Es darf kein Wasser auf das Feuerwerk oder die Teilnehmer gegossen werden

Nehmen Sie ausreichend Abstand zu den Protagonisten ein. Besonders Kinder und Menschen mit Bewegungseinschränkungen sollten nicht in der ersten Reihe stehen

Sie dürfen gerne mit den Teufeln tanzen, solange dies in einer positiven, nicht aggressiven Art und Weise geschieht

Die Stadtverwaltung weist im Festprogramm ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Correfoc als Zuschauer auf eigene Verantwortung geschieht.