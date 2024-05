An der siebten Ausgabe des Wirtschaftsforums Neu Denken nehmen auch dieses Jahr wieder hochkarätige deutsche und internationale Unternehmer, Manager, Experten und Politiker teil. Veranstaltungsort ist das Castillo Hotel Son Vida in Palma. Los geht es an diesem Donnerstagabend (23.5.) mit einer ganz im Zeichen des Sports stehenden Abendveranstaltung, bei der unter anderen die Ex-Fußballer Oliver Bierhoff und Fredi Bobic sowie das IOC-Mitglied Michael Mronz (Vorstandsvorsitzender der Westerwelle Foundation) Lust auf Olympia in Paris und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland machen dürften.

"Jammern ist keine unternehmerische Aktivität" Die darauffolgenden zwei Tage hat die Konferenzleiterin Sabine Christiansen wieder mit Vorträgen und Diskussionsrunden der insgesamt 45 Referenten vollgepackt. Immer wieder geht es darin um die wirtschaftlichen Perspektiven in Deutschland, wobei Veranstalter Willi Plattes, CEO der auf Mallorca beheimateten Wirtschafts-, Steuerberater- und Rechtsanwalts-Kanzlei PlattesGroup, schon mal im Vorfeld klarstellt, „dass Jammern keine unternehmerische Aktivität“ ist. Andere Schwerpunkte im Programm sind die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die KI sowie die jüngsten Entwicklungen im geopolitischen Kräfteverhältnis. Bei der Einschätzung der anstehenden Europa-Wahl hilft der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, bei der Analyse des Duells von Biden gegen Trump in den Vereinigten Staaten Pippa Malmgren – die Expertin für Geopolitik und Märkte war einst Beraterin des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. Kurzstrecke und Marathonläufer Im Vorgriff auf die Eröffnung vergleicht Willi Plattes das Treffen mit einer Sportveranstaltung, bei der 400-Meter-Läufer (Politiker, weil in Wahlperioden denkend) mit 800-Meter-Läufern (über längere Zeiträume denkende Spitzenmanager) und Marathonläufern (in Generationen denkende Familienunternehmen) zusammenkommen – nicht im Wettstreit, sondern im Austausch. „Wir bringen sie alle ins Gespräch“, so Plattes. Dafür, dass der Kreis der Zuschauer klein bleibt, sorgt auch eine Teilnahmegebühr von 2.650 Euro zzgl. MwSt. Weitere Infos: NEU DENKEN