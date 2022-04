Orangen und Zitronen, und das nicht zu knapp, gibt es am Samstag und Sonntag (2./3. April) bei der 16. Ausgabe der „Fira de la taronja“ im Orangental rund um Sóller. Schon zuvor und noch bis Sonntag bieten einige Restaurants in Sóller, Port de Sóller und Fornalutx zudem spezielle Menüs an, in denen die Früchte eine Rolle spielen (teilnehmende Lokale: firataronjasoller.com). Seinem Zenit nähert sich der Zitrusfrüchte-Hype dann bei mit einem bunten Rahmenprogramm am Wochenende.

Auf der Plaça de la Constitució gibt es an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr Marktfeeling, im Jardí Botànic am Samstag (2.4.) um 10 Uhr Show-Cooking, ab 19 Uhr auf der großen Plaça Livemusik. Am Sonntag (3.4.) werden von 11 bis 14 Uhr auf der Plaça de la Constitució die Kinder bespaßt, um 12.30 Uhr spielt die Banda de Música von Sóller. Das vollständige Programm gibt es hier.