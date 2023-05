Neue Tour: Mit dem Boot rund um Cala Ratjada auf Mallorca schippern und dabei lecker essen

Das Wochenende steht vor der Tür, und Sie überlegen, was Sie Besonderes auf Mallorca unternehmen können? Vielleicht einen Ausflug mit dem Boot? Oder soll es lieber der Besuch eines guten Restaurants sein? „Excursions La Mallorca“ in Cala Ratjada erspart die Qual der Wahl. Der Ausflugsanbieter hat in Zusammenarbeit mit der Firma Mar y Mar neuerdings eine Gourmet-Bootstour im Programm.

Da ist Gaspar, der Kapitän und Besitzer der „Mallorca Dreams“, die er mitsamt der Gäste sicher durch die Wellen leitet. Da ist das rührige und seit Jahren erfolgreiche Paar Juliane „Jule“ Mothes und Halil Fidan, das inselweit, vor allem aber im Norden, Nordosten und Osten, zu Lande und zu Wasser Exkursionen und Veranstaltungen anbietet.

Der Koch hat bei den Besten gelernt

Und da ist der Koch: Jaume Miralles Flaquer hat bei den Besten seines Fachs gelernt und gearbeitet, etwa bei Tomeu Caldentey, den Roca-Brüdern oder im bekannten Restaurant Sushi Samba in London.

Jaume Miralles ist nach Jahren im Ausland, auch als Privatkoch auf Yachten, vor einiger Zeit wieder zurückgekehrt auf die Insel und hat beispielsweise bei der Neuaufstellung des Hotels Parque Nereida in Cala Ratjada geholfen. Es gehört seiner Familie, er half ihr den Küchenstil zu optimieren. Anfang vergangenen Jahres kaufte Jaume Miralles dann die Catering-Firma Mar y Mar. Seither ist er mit seinem Team auf Hochzeiten und Events unterwegs.

Die beiden Firmen haben schon mehrfach ihre gute Zusammenarbeit unter Beweis gestellt und nun das gemeinsame Projekt Gourmet-Bootstouren gestartet. „Natürlich gibt es schon Anbieter, die Bootstouren mit Essen veranstalten, aber ich denke auf unserem Niveau sind wir die Ersten“, meint Miralles.

Der Anspruch wird bereits deutlich, wenn man im Hafen von Cala Ratjada das Schiff betritt. Alle Tische sind schön eingedeckt mit Stoffservietten, Gläsern, Geschirr und demnächst auch mit Tischdecke. Sogar an frische Blumenarrangements auf den Tischen wurde gedacht. Schon optisch vermittelt das eine Wertigkeit, die an den Besuch eines gehobenen Restaurants erinnert.

Zum Einstieg gibt es Sekt. Serviert wird ein Drei-Gang-Menü samt Amuse-Gueule und begleitender Weine, Erfrischungsgetränke und Wasser. „Das Menü ändert sich natürlich fortlaufend, aber generell wollen wir uns verstärkt an Mallorca und den hiesigen Produkten orientieren“, sagt Jaume Miralles, der auch über spezielle thematische Menüs, etwa mit Orangen oder Mandeln als Schwerpunkt, nachdenkt. Weinverkostungen sind ebenfalls schon notiert, wie auch etliche weitere Varianten – an Ideen mangelt es nicht.

Suppen bei Wellengang nicht optimal

Am Testtag, gleichzeitig Premiere der neuen Gourmet-Bootstour, gab es beispielsweise als Amuse-Gueule eine Kombination von Ziegenkäse, Rucola und geröstetem Kürbis auf Brot, gefolgt von einem Thunfischtatar mit Tamarinden-Ponzu-Sauce, Apfelstreifen sowie Radieschen. Hauptgang war eine zart in Rotwein geschmorte Backe vom Iberischen Schwein mit Gemüse auf getrüffeltem Kartoffelparmentier. Als Nachtisch gab es einen Früchtemix mit Avocadocreme.

„Natürlich müssen wir uns bei der Auswahl der Menüs auch an der Machbarkeit in der kleinen Schiffskombüse orientieren. Suppen sind bei leichtem Wellengang eher nicht optimal“, sagt Miralles, der einige Menü-Bestandteile in seiner Firmenküche vorbereitet und dann auf dem Schiff fertigstellt.

Menü in der Cala des Matzoc

Das Amuse-Gueule und erste Getränke gibt es schon auf der Fahrt die Küste entlang, vorbei an der Cala Agulla, der Cala Mesquida und der Cala Torta. Vor Anker geht die „Mallorca Dreams“ dann in der kleinen, aber ruhigen Naturbucht Cala des Matzoc mitten im Naturschutzgebiet. Dort wird dann das Menü serviert. Bestenfalls erlebt man dort auch den Sonnenuntergang und danach – wie am Testabend – den Vollmondschein über dem Meer.

Schlemmen auf dem Wasser Excursions La Mallorca, Termine auf Nachfrage. Preis: ab 90 Euro je nach Thema. Tel.: 632-16 67 36, excursions-lamallorca.com, marimarevents.com

Gedacht ist diese dreistündige Tour für maximal 20–30 Personen. „Das passt zur Küchenkapazität und so sitzen die Gäste auch nicht zu eng aufeinander, das wäre ungemütlich“, sagt Halil Fidan. Bei all seinen Unternehmungen laute seine Maxime: „Menschen, die vielleicht gerade einmal sieben Tage Urlaub haben, wovon zwei für An- und Abreise draufgehen, vertrauen mir einen ihrer kostbaren Tage an. Da habe ich quasi die Verpflichtung, für diese 20 Prozent ihres Urlaubs auch Perfektion zu liefern.“