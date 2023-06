Im Son Floriana auf Mallorca werden feinstes Steak Tatar und andere Köstlichkeiten aufgetischt

Eine wunderschöne, mit vielen Pflanzen bewachsene, verwinkelte Finca in einem Villenviertel bei Cala Bona mit einem wunderbaren Garten. Der alte Teil ist über 200 Jahre alt, aber der Anbau samt Küche, Restaurant und weitläufiger, mit Pflanzen bestückten Terrasse kam 1986 hinzu, als das Restaurant Son Floriana eröffnete. Dahinter steckt die Protur-Gruppe, die in dieser Gegend etliche Hotels betreibt.

Seit sechs Jahren ist hier Luis Martín aus Salamanca der Chefkoch, ein alter Hase, der seit frühester Jugend in Restaurants arbeitet, was kein Wunder ist, denn schon der Opa hatte ein Restaurant. „Das steckt offenbar in uns drin, denn meine sieben Geschwister arbeiten auch alle in der Gastronomie“, erzählt Martín. Seit 1998 lebt er auf der Insel, mit seinem jüngeren Bruder Pedro an der Seite hat er die Küchen in den Restaurants S’Era de Pula, Sa Punta und im Club de Golf Son Servera geleitet. Im Son Floriana muss er ohne den Bruder auskommen, der bei ihrem früheren Chef Aurelio Ucendo in dessen Restaurant Ca’n Aurelio in Costa dels Pins arbeitet.

Das Fleisch wird direkt am Tisch geschnitten

Ein Klassiker des Lokals ist das Steak Tatar, das Maître Toni Castagna am Tisch zubereitet, wobei er kein vorbereitetes Hack nutzt, sondern das Fleisch vor den Augen der Gäste selbst schneidet. „Bequemer wäre das maschinelle Hacken, aber das Fleisch schmeckt besser, wenn man es von Hand schneidet“, sagt Toni Castagna. Er würzt es mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Cognac, in die Sauce kommen Mayonnaise, alter Senf, hartgekochtes Ei, Petersilie, Zwiebel, Anchovis, Kapern, Gurke, etwas pikantes Olivenöl aus eigener Herstellung, Tabasco und Worcestersauce.

Und natürlich dürfen die Gäste die Sauce probieren, um den Schärfegrad zu bestimmen. War dieses Ritual in früheren Zeiten in gehobenen Lokalen normal, so wird es heute nur noch selten zelebriert. „Es kostet halt Zeit, deshalb machen das nicht mehr viele. Aber bei uns nehmen wir uns für unsere Gäste diese Zeit, das ist Teil unserer Philosophie“, sagt der 55-jährige Chefkoch Luis Martín.

Viele Deutsche unter den Stammgästen

Kein Wunder, dass über 60 Prozent der Restaurantbesucher Stammgäste sind, darunter viele Deutsche. Man kennt sich, die Kellner merken sich Vorlieben und behandeln die Gäste entsprechend zuvorkommend. Klassisch geht es auch auf der Karte weiter mit einem anderen Favoriten des Hauses, dem Chateaubriand mit Gemüse und Sauce béarnaise. „Wir wechseln ab und an Gerichte aus, aber diese beiden Klassiker samt der Lammkeule und dem Wolfsbarsch im Salzmantel bleiben“, meint Martín.

Als feine Vorspeisen locken etwa ein Garnelenspieß in einem Tempura-Mantel aus in Julienne geschnittenem Gemüse (Porree und Möhren) oder ein Thunfisch-Tataki mit Spinat, Rote Bete und Mango. Auch Risotto und Paella, Steinbutt-Filet mit Hummus und Romesco-Sauce oder Rinderfilet mit Foie und Bratapfel stehen auf der Karte (Vorspeisen 12–24 Euro, Pasta und Reisgerichte 17–22 Euro, Hauptspeisen 26–34 Euro).

Dreigängiges Mittagsmenü

Werktags gibt es im Son Floriana ein beliebtes dreigängiges Mittagsmenü für 25 Euro, inklusive Wein, Wasser und Kaffee. Das wären dann zum Beispiel Cannelloni, gefüllt mit Fisch und Meeresfrüchten, dann geschmorte Schweinebäckchen mit Aniskartoffeln und als Abschluss Milchreis mit Kokosmilch und Mango. „Wir richten uns nicht nach Trends, sondern allein nach dem guten Geschmack und den hochwertigen Lebensmitteln“, sagt Luís Martín.

Romantik pur: Son Floriana, geöffnet täglich 13-15.30 Uhr, 19-22.30 Uhr. Avda. Magnolia, 6, Cala Bona. Tel.: 971-58 60 75, FB: Restaurante Residencia Son Floriana