Gerade noch hat Jan Ullrich bei seinem Auftritt im Rahmen des Jedermann-Rennens Mallorca 312 Ende Oktober an der Playa de Muro einen glücklichen und lebensfrohen Eindruck gemacht, jetzt scheint ihm die Kontrolle über sein Leben wieder ein Stück weit entglitten zu sein. Wie die "Bild-Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe (21.12.) berichtet, erlitt der frühere Tour de France-Sieger aus Rostock offenbar einen Rückfall in seine Alkoholsucht. Wie die Boulevardzeitung erfahren hat, musste Ullrich nach einer Reise nach Kuba auf dem Rückweg nach Deutschland in Mexiko das Flugzeug verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ullrich soll nach Angaben der Zeitung in Kuba seinen Geburtstag am 2. Dezember gefeiert haben. Seine bisherige Lebensgefährtin Elizabeth Nápoles war den Informationen nach bei der Reise nicht dabei, weil sie und Ullrich sich im Herbst getrennt hätten. Nun soll Ullrich in eine Schweizer Klinik verlegt werden. Von einer erneuten Therapie ist die Rede. Dabei helfen soll ihm offenbar auch sein ehemaliger Rivale und guter Freund Lance Armstrong. Der US-amerikanische Radfahrer hatte Ullrich bereits bei seinem Absturz im Jahr 2018 beigestanden. Erst in diesem Jahr war Ullrich im Podcast von Armstrong aufgetreten und hatte offen über seine Alkohol- und Drogensucht gesprochen, die unter anderem zur Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau führte und in einen Angriff auf seinen Nachbarn auf Mallorca, Til Schweiger, mündete. Das könnte Sie interessieren: Promis Jan Ullrich spricht auf Mallorca offen über seine Alkohol- und Drogenprobleme Promis Armstrong trifft Ullrich auf Mallorca: "Bin so stolz auf dich" Boulevard Jan Ullrich soll schon wieder in Untersuchungshaft sein Boulevard Nach Festnahme: Jan Ullrich wieder auf freiem Fuß Boulevard Liebes-Aus bei Jan und Sara Ullrich auf Mallorca "Vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht", sagte Deutschlands einstiger Rad-Held im Podcast von Armstrong. "Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani - fast tot." Der italienische Radstar Pantani war 2004 an einer Überdosis Kokain gestorben, die genauen Todesumstände sind bis heute nicht geklärt. In den vergangenen Monaten wirkte Ullrich gefestigt, bei seinem Auftritt an der Playa de Muro war seine gute Laune geradezu ansteckend. Auch die 312 Kilometer lange Strecke bewältigte er ohne größere Probleme. Damals kündigte er an, in Zukunft wieder mehr auf dem Rad unterwegs sein zu wollen. /jk