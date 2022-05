Am Samstag (28.5.) feierte "Hello The Club", die neue Diskothek an der Playa de Palma, das offizielle Opening. Der Club ist ein Projekt von niederländischen Investoren gemeinsam mit Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Dieser kündigte für den Samstag im Vorfeld nicht nur zahlreiche internationale DJs sondern auch eine Reihe von Promi-Gästen an.

Wie erwartet zeigten sich auf dem roten Teppich sehr viele Menschen aus dem Reality-TV-Kosmos, zahlreiche Influencer und auch eine Handvoll Mallorca-Promis, wie Peer Kusmagk oder Danni Büchner. Am Tag danach sprachen die Veranstalter von einem vollen Erfolg "Meine Stimme ist ein bisschen lädiert, es war phänomenal", erzählte der Ex-Bachelor seinen Instagram-Followern.

Mit einem Freigetränk abgespeist

Diesen positiven Eindrücken dürfte sich manch ein Stargast so gar nicht anschließen. Der Comedian Sam Dylan verließ das Opening sehr zeitnah. Am Morgen danach erklärte er auf Instagram, warum ihn der Samstag so sehr enttäuschte. So hätten die VIP-Gäste lediglich einen Gutschein für ein Gratis-Getränk bekommen. "Ich unterstütze immer gerne alle Leute, die mir am Herzen liegen", sagte er mit Blick auf Andrej Mangold. "Aber wenn ich persönlich eingeladen werde, finde ich es ein bisschen lächerlich, wenn man mit einem Freigetränk abgespeist wird."

Dylan betonte, dass er Flug und Hotel stets selbst buche und zahle. "Man kann von mir nicht verlangen, dass ich positive Werbung mache, wenn ich es einfach nicht gefühlt habe." Zukünftig werde er sich genauestens über ein solches Event informieren, bevor er zusage. Am Sonntag entspannte der Influencer in einem Hotel in Portals Nous.

Laut seinen Aussagen, waren viele der Gäste vom Konzept für die VIPs enttäuscht. Die Reaktion von Andrej Mangold folgte prompt. Am Sonntagmorgen katerte der frisch gebackene Club-Besitzer mit ein paar VIP-Gästen an einem Hotelpool aus. In einer Instagram-Story bat er sie, den Abend zu beschreiben, was diese wohlwollend taten, und führte lachend an: "Danke für die Werbung, dafür kriegt ihr jetzt 100 Euro".

Ebenfalls ernüchtert zeigte sich Playa-DJ Jaxomy, der als Besucher in die neue Diskothek kam: "Es war zu laut, zu hell, nicht voll, die Bedienungen waren trotzdem viel zu langsam und der DJ hat ein fertiges Set ablaufen lassen. Ein klarer Stil war nicht zu erkennen", sagte er gegenüber der MZ. /dj