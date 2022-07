Urlaub ist als König immer so eine Sache. Für Felipe VI. stehen in Mallorca in der kommenden Woche viele Termine an. Außerdem soll auch Freizeit und Zeit mit der Familie nicht zu kurz kommen. Die Königsfamilie geht gerne in unterschiedlichen Restaurants der Insel essen, wenn sie hier im Urlaub sind. Direkt am Tag seiner Ankunft am Donnerstag (28.7.) gab es sogar ein Treffen mit der erweiterten Familie: Der König soll mit seiner Mutter, der Altkönigin Sofía und seinen Schwestern, den Infantinnen Elena und Cristina im Marivent-Palast gegessen haben. Wir haben versucht, den Terminkalender der Königsfamilie zusammenzufassen:

Am Donnerstag erst gelandet, empfing Felipe VI. am Freitag (29.7.) bereits die oberste Garde der mallorquinischen Politik im Almudaina-Palast. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol, die Inselratspräsidentin Catalina Cladera, Parlamentspräsidenten Vicenç Thomàs und den Bürgermeister von Palma, José Hila. Mit allen sprach er über die gute wirtschaftliche Entwicklung der Insel und über die Probleme der Tourismusregion. Armengol, die im kommenden Jahr auf eine Wiederwahl hofft, verabschiedete sich vorsichtshalber nicht von dem König. Sie gehe davon aus, ihn im kommenden Sommer wieder zu sehen, sagte sie. Offizielles Foto der Königsfamilie in Valldemossa Doch nicht nur für den König stehen Termine an. Königin Letizia wird am Sonntag (31.7.) bei der Abschlusszeremonie des Atlàntida Film Fests erwartet. Tags darauf (1.8.) werden die Könige dann zusammen mit ihren Töchter, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía nach Valldemossa fahren, um dort ein offizielles Familienfoto schießen zu lassen und den Ort mitsamt der Gärten, des Klosters und des Chopin-Klaviers zu besuchen. Wann genau der König sich mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez trifft, ist nicht ganz geklärt, allerdings steht in den Medien der Dienstag (2.8.) im Raum. In diesem Jahr soll es zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie auch wieder einen Empfang für die mallorquinische Gesellschaft geben, so wie es die Königsfamilie bis 2019 bereits handhabte. Dieser soll am Donnerstag (4.8.) um 21 Uhr im Marivent-Palast stattfinden. Waren 2019 allerdings noch mehr als 500 Vertreter aus Politik, Militär, Wirtschaft, Sport und Kultur zugegen, wird das Ereignis diesmal deutlich kleiner ausfallen. Einige Politiker linker Parteien haben bereits angekündigt, nicht zu dem Empfang zu gehen, da sie der Monarchie gegenüber kritisch eingestellt sind. Am 7. August muss Felipe VI. nach Kolumbien Außerdem könnte es für Felipe im Urlaub auch sportlich werden: Es wird erwartet, dass der König bei der Segelregatta Mapfre Sailing King's Cup, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, an Bord der Aifos teilnehmen wird. Er wird auch bei der Preisverleihung der Regatta am 6. August in Ses Voltes den Vorsitz übernehmen. Am 7. August wird der König seinen Urlaub unterbrechen müssen, um bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten von Kolumbien, Gustavo Petro, in Bogotá anwesend sein. Danach könnte es laut sein, dass Felipe VI noch ein paar Tage ohne seine Frau und seine Töchter auf der Insel verbringt. /mwp