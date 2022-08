Eigentlich hatten Presse und Royal-Fans am Sonntag einen eher ruhigen Abend erwartet. Doch während König Felipe VI. seinen Urlaub auf Mallorca für einen Kurztrip nach Kolumbien unterbrechen musste, um an der Amtseinführung von Gustavo Petro teilzunehmen, gingen die Frauen des Hauses eben ohne ihn aus. Altkönigin Sofía, Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Infantin Sofía wollten ihren Urlaub offensichtlich bis zur letzten Minute auskosten.

Königsfamilie spaziert durch den Straßenmarkt

Dieses Mal gingen sie in das Restaurant Beatnik im Puro Hotel in Palma. Das Restaurant ist bekannt für eine Kombination aus exotischen Gewürzen und einer Fusion aus mediterraner, asiatischer und lateinamerikanischer Küche. Gekocht wird mit regionalen und nachhaltigen Zutaten. Es war der erste Besuch der Königsfamilie in dem Restaurant an der Lonja. Nach dem Abendessen gingen die vier Frauen noch entspannt in der Gegend spazieren und blieben immer wieder an Ständen mit lokaler Handwerkskunst auf dem Straßenmarkt am Passeig Sagrera stehen. Während Neugierige und Mallorquiner sie gespannt beobachteten, wunderte sich so mancher Tourist über die vielen Fotografen.

Auf dem Weg zum Auto fiel auf, dass Altkönigin Sofía sich am Arm von Königin Letizia festhielt, obwohl die beiden angeblich alles andere als ein inniges Verhältnis haben. Die Königin trug ein sehr kurzes, jugendliches Kleid, ganz in Rosa. Dazu trug sie passende Schuhe mit Keilabsatz und ihre Handtasche von Feel Mallorca. Die Altkönigin war wie immer in Hosen unterwegs, die genauso wie ihr Hemd in Fliedertönen mit geometrischem Druck gehalten waren und dazu Perlen. Die Infantin Sofía entschied sich für ein weiß gestreiftes Wickelkleid und die Prinzessin für ein blaues gemustertes Hemdkleid, ebenfalls sehr kurz, und eine weiße Handtasche.