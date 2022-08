Wer auf Mallorca wie ein König speisen möchte, sollte sich zuerst ein Restaurant mit Nähe zum Meer suchen. Denn darauf stehen die Monarchen offenbar. Die Königsfamilie war am Freitagabend (6.8.) in Portixol aus.

Zum alljährlichen Sommerurlaub der Royals zählt ein Abendessen im Restaurant "Ola de Mar". Es war das erste Mal in den Ferien, dass sich die Familien gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigte: König Felipe VI., Frau Letizia, die Töchter Leonor und Sofía, Mutter Sofía und Tante Irene von Griechenland.

Letizia wählte für diesen Anlass ein schwarz-weißes Kleid, flache schwarze Sandalen und eine kleine Handtasche. Prinzessin Leonor entschied sich für ein graues Kleid mit schwarzen Verzierungen, eine Ikat-Tasche und Schuhe mit Keilabsatz. Infantin Sofía trug ein grünes Blumenkleid und Schuhe mit Keilabsatz. König Felipe VI. wählte die gleiche Farbe wie seine jüngste Tochter, eine weiße Hose und Turnschuhe der mallorquinischen Marke Yuccs. Die Alt-Königin entschied sich für ein weißes Hemd, eine weiße Hose und eine lange Halskette, während Prinzessin Irene von Griechenland ein blau-weißes Hemd und eine blaue Hose trug.

Was die Königsfamilie gegessen hat, ist nicht bekannt. Das Restaurant ist auf Reis- und Fischgerichte spezialisiert.

So geht der königliche Urlaub weiter

Königin Letizia bleibt mit den Töchtern noch bis Mittwoch (10.8.) auf der Insel. Seine Majestät macht am Sonntag (7.8.) einen Tagestrip nach Kolumbien und kehrt am Montag auf die Insel zurück. Am Samstag (6.8.) steht zuvor das Finale der Segelregatta Copa del Rey an, bei der der König teilnimmt. Das nächste Familienfoto ist für den Dienstag (9.8.) angesetzt.

Es ist gut möglich, dass Felipe VI. auch noch in das Restaurant "Kokomo" geht. Dieses gehört zu seinen Favoriten auf der Insel. Das Lokal liegt direkt am Strand von Cala Mayor und ist für seine Pastagerichte bekannt. Auch Bastian Schweinsteiger und Familie gehören zu den Stammgästen. /rp