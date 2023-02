Nach dem wochenlangen Hin und Her zwischen Iris Kleins Noch-Mann Peter Klein, dessen vermeintlicher neuen Liebe Yvonne Woelke und der Katzenberger-Mutter selbst könnte der Rosenkrieg nun ein Ende haben: Am Sonntag (26.2.) hat sich die Mallorca-Residentin öffentlich bei ihrem Ex entschuldigt. "Danke für 20 Jahre wunderschöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte. Es tut mir leid, dass ich dich öffentlich beleidigt habe", schrieb Klein zu einem Bild, das sie zusammen mit ihrem Ex zeigt. Peter Klein, den sie in verlinkt hatte, teilte die Story auf seinem Profil und kommentierte Iris Kleins Entschuldigung mit den Worten: "Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können." Damit nahm Peter Klein die Entschuldigung augenscheinlich auch öffentlich an.

Mit guten Absichten in die Zukunft

In einer Vielzahl an weiteren Storys erklärte Iris Klein, dass sie künftig "keine dreckige Wäsche mehr waschen" werde. "Ich glaube, das habe ich genug gemacht. Ich habe auch übers Ziel hinausgeschossen und zu viele private Dinge erzählt", gibt sie darin zu. Dieses Verhalten sei falsch gewesen. "Es war einfach dieser Zorn, diese Wut", rechtfertigt sich die Reality-TV-Bekanntheit weiter.

Mittlerweile habe sie Peter um Verzeihung gebeten und er habe ihr verziehen. "Wir können ganz normal miteinander reden, vielleicht auch sowas wie Freunde werden. Wir werden auch miteinander in Kontakt bleiben, alleine schon wegen der Hunde", erzählt sie der Community weiter. Die Hunde des einstigen Paares würden auf der Finca bleiben, in der Peter aktuell alleine lebt. Schließlich handele es sich um Wachhunde, die das einstige Zuhause beider Kleins bewachen müssen. In der Vergangenheit sei schon einmal dort eingebrochen worden, erzählt Klein.

Rosenkrieg war keine Show

Während Peter Klein in Deutschland ist, holt Iris Klein peu à peu ihre Sachen aus der Finca. Sie sei gespannt, wie alles weitergehe. Auch versicherte sie ihren Fans noch einmal, dass der Rosenkrieg keine Show war und sie damit kein Geld verdient. Manchmal wünschte sie sich, es wäre nur Show gewesen, "denn dann hätte ich meinen Ehemann nicht verloren, doch jetzt habe ich ihn verloren". Und damit müsse sie nun klarkommen.

Durchschlaf-Problem: Licht am Ende des Tunnels?

Immerhin gibt es an der Schlaffront Positives zu vermelden: "Ich habe heute zum allerersten Mal sechs Stunden durchschlafen können", freut sich Klein am Sonntag. Es gehe ihr besser. Am Beruhigungsmedikament Tavor liege es nicht. Nachdem sich einige ihrer Follower Sorgen um die Auswanderin gemacht hatten, dass sie abhängig davon werden könnte, stellt sie klar: "Ich habe es genommen, ja, aber ich nehme es nicht mehr." In ihrer neu bezogenen Wohnung muss sie sich erst noch einleben. Statt Hundegebell, von dem sie auf dem weitläufigen Finca-Grundstück geweckt wurde, habe sie nun direkten Nachbarn.

Bleibt Iris Klein auf Mallorca?

Offenbar hat sie überlegt, zurück nach Deutschland zurückzugehen. "Ich bin mir immer noch nicht ganz im Klaren. Ich werde sehen, was die Zeit bringt. Ich warte jetzt einfach mal ab." Alleine auf der abgelegenen Finca zu leben, sei für sie jedenfalls keine Option.

Kein Kontakt zwischen Daniela Katzenberger und Peter Klein

Auch Iris Kleins Tochter Daniela Katzenberger hat für ihre Haltung zu Peter Klein in der Zwischenzeit klare Worte auf Instagram gefunden. Auf die Frage eines Fans, wie der Umgang mit Peter sei (wenn es noch einen gebe), antwortete sie am Sonntag (26.2.): "Kein Kontakt." Auch, wie es ihrer Mama gehe, wollte ihre Community wissen: "Naja, sagen wir's mal so... Das Herz muss noch begreifen, was der Kopf schon längst weiß. Aber sie schafft das... Sie WIRD und sie MUSS! Sie ist nicht die erste und auch nicht die letzte Frau, die von ihrem Mann beschissen wurde. Sie packt das." Auch, dass ihre Mutter wirklich ausgezogen ist, bestätigt die Kult-Blondine in dem sozialen Netzwerk.

Will Peter Klein mit Yvonne Woelke trainieren?

Peter Klein, der sein Glück in Hamburg als Kneipensänger probieren will und aktuell in Deutschland ist, zeigte sich am Sonntag (26.2.) mit einem Foto aus dem Fitness-Studio. "Bissl Sport geht immer... Auch wenn es zu zweit natürlich mehr Spaß macht...", schrieb er dazu und ließ mit dem Zusatz direkt wieder die Gerüchteküche brodeln. Meint er Yvonne Woelke, die sich etwa zur selben Zeit ebenfalls beim Sport-Machen ablichten ließ. "Alleine ist so langweilig", schrieb sie zu dem Video in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig.