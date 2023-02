Nach dem Ehedrama mit Noch-Ehemann Peter Klein versucht Iris Klein nun über die Trennung hinwegzukommen. Am Montagabend (20.2.) schaute sie etwa "Familienglück auf Mallorca" mit Schwiegersohn Lucas Cordalis, Tochter Daniela Katzenberger und Enkelkind Sophia auf RTL2 an. Das schien nicht zu helfen. "Ich vermisse meinen Schatz", schrieb sie unter eine Instagram-Story.

Schlafstörungen besser

Seit dem Ehedrama leide die Reality-TV-Bekanntheit an Schlafstörungen. In diesem Bereich lässt sie ihre Follower an ihren Fortschritten teilnehmen. "Heute bin ich erst um 4.35 Uhr aufgewacht... Ich mache Fortschritte", schrieb sie. "Halte Abstand zu Menschen, die nie zugeben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Diese Menschen versuchen, dir das Gefühl zu geben, es sei deine Schuld." Die Botschaft dürfte sich an ihren Ex-Partner Peter Klein richten. Dieser erteilte ihr kürzlich eine Abfuhr. Während Iris Klein die Beziehung retten wollte, sprach sich Peter Klein dagegen aus. Daraufhin packte die Auswanderin ihre Sachen und zog aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca aus.

Positive Veränderung steht an?

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie am Montag auch eine Art Horoskop. Laut der Vorhersage darin stehe eine "positive Veränderung an" und eine "schwierige Situation wird jetzt endlich bereinigt". "Na endlich", kommentierte die Mutter von Daniela Katzenberger dazu.

Melatonin als Einschlafhilfe

Wenig später zeigte sie sich vor einem Hotelzimmer. Während Tochter Daniela noch schläft, bricht Klein schon zum Frühstücksbuffet auf. "Ich glaube, die Sonne ist gerade aufgegangen. Ich entwickle mich langsam zum Frühaufsteher." "Ich habe tatsächlich vier Stunden am Stück durchgeschlafen heute. Das ist schon einmal ein riesen Fortschritt", erzählt Klein. Zuvor habe sie maximal zwei bis drei Stunden geschlafen. Auch Melatonin nehme sie als Einschlafhilfe, gibt die Auswanderin zu, die aktuell auch noch etwas erkältet ist. Doch die Erkältung werde besser und "ihr Herz heile auch immer mehr", freut sich die positiv gestimmte Auswanderin in einer Story. Während in Köln alles "grau in grau" sei, freue sie sich nun auf zu Hause und auf die Sonne.

Vor Rückkehr nach Mallorca: Besuch bei Jenny Frankhauser

Bevor es wieder nach Mallorca geht, besucht sie allerdings noch ihre Tochter Jenny Frankhauser, deren Partner und den Sohn des Paares, Damian. Familie und Freunde seien das Wichtigste im Leben, findet Iris Klein. "Es ist so toll, wenn man Kinder hat, und noch toller, wenn man auch Enkelkinder hat. Ich könnte nicht mehr ohne Kinder und Enkelkinder leben. Ich bin so gerne Mama. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich zehn Kinder bekommen", verrät sie.

"Auf Mallorca blüht auch mein Herz viel mehr auf"

Nur das Wetter in Köln bekommt ihr offenbar nicht so. "Ekelhaft diese Wolken", beschwert sie sich. "Auf Mallorca scheint die Sonne und alles ist gut. Da blüht auch mein Herz viel mehr auf", so Klein.

Es folgt ein weiterer Kalenderspruch, unter dem sie zugibt, dass sie sich einen Mann wünscht, "aber diesmal einen, der ehrlich und treu ist".

Nachdem Daniela Katzenberger aufgestanden ist, sieht man Mama und Tochter auch gemeinsam: "Ich habe gerade zu Daniela gesagt, ich muss einem Mann nicht imponieren mit den Dingen, die ich habe, oder ich muss auch nicht für ihn singen. Und dann sagt sie: 'Besser nicht singen. Dann rennt der nächste weg.'"

Sich an erste Stelle stellen

All die Jahre hätte sich Iris Klein nicht an erste Stelle gestellt, sondern den Partner und die Familie. Das wolle sie nun ändern. "Nur wenn es mir gut geht, kann es auch der Familie gut gehen." Nach der Hassphase komme die Gleichgültigkeit. Aktuell sei Klein "gerade so am Übergang". "Ich mach' jetzt, was immer ich will", freut sie sich. Gemeinsam mit Tochter Daniela Katzenberger fährt sie zu Jenny Frankhauser.

Sprüche scheinen für Iris Klein eine große Bedeutung in Liebeskummer-Phase zu haben. Unter einem weiteren fragt sie ihre Follower sogar nach Tipps dazu, was ihnen selbst nach einer Trennung geholfen habe:

Liebes-Comeback ausgeschlossen

"Und wie lange dauert es, bis man über so einen Ehebruch drüber weg ist?", fragt sie zudem. "Liebe Iris, ihr kommt wieder zusammen, weil ihr euch liebt", schreibt eine Nutzerin. "Nein. Auf gar keinen Fall. Ich kann dem nie mehr vertrauen und er fliegt am Donnerstag nach Hamburg zu ihr", kommentierte Klein dazu nur. Es sei ihre vierte Ehe gewesen – "wobei meine erste annulliert wurde, da ich noch nicht volljährig war", schreibt sie unter einem anderen Kommentar. Peter sei mal ihre große Liebe gewesen. "Aber je mehr er gestanden hat, umso mehr fange ich an, ihn zu hassen."

Yvonne Woelke meldet sich

Indessen hat sich auch Yvonne Woelke gemeldet. "Mein Kopf ist doch voller mit anderem Kram als ich dachte. Deshalb genieße ich einfach mal das schöne Wetter", erzählt sie am Montag (20.2.) in einer Story. Die Nacht auf Dienstag (21.2.) sei etwas kürzer gewesen als geplant. Warum, lässt sie offen. Sie hofft nun auf die Wirkung des "Powertees", der vor ihr steht. "Lasst euch nicht ärgern, ganz wichtig!", gibt sie ihren Followern für den Tag mit auf den Weg.

Auf dem Profil von Peter Klein ist es derzeit still. Am vergangenen Wochenende bat er seine Fans um Hilfe. So sei er auf der Suche nach einem Hilfsmittel für Musiker, einem Effekt-Gerät, das er mit auf Reisen nehmen könne. Ob er damit tatsächlich als Sänger auf Kneipentour in Hamburg gehen will, wo auch Woelke lebt, spekuliert die Bild-Zeitung. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat.

Seit Januar in den Schlagzeilen

Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien.