Auch ohne Stargast Boris Becker war das Promi-Golf-Event auf Mallorca ein großer Erfolg. Das Highlight bei der Veranstaltung auf dem T-Golfplatz in Calviá am Samstag (11.3.) war eine Modenschau, bei der Bachelor Andrej Mangold den Models die Show stahl. Ein Raunen ging durch das Publikum, als der 36-Jährige zur Rose griff.

Der frühere Basketballprofi war als Moderator für die Fashion Show auf der Dachterrasse des Clubgebäudes gebucht. "Wir feiern heute eine Weltpremiere. Zum ersten Mal gibt es eine Modenschau auf einem Golfplatz", so Mangold. Zu sehen war die neue Kollektion "Bedtime Stories" der Berliner Designerin Ebru Berkiden. Als einen Mix aus "ready to wear" und Haute Couture kündigte Mangold die Dessous und stilvollen Kleider an, die die Amateur-Models - darunter Moderatorin Gülcan Kamps - präsentierten. Die Damen hatten dabei mit dem starken Wind zu kämpfen.

Bis zu 10.000 Euro für ein Kleid

"Es geht darum, sowohl die Lingerie als auch die Kleider zu präsentieren, die ich für den roten Teppich entworfen habe", so Berkiden zur MZ. Die schicken Sachen sind gewiss nicht für einen Stadtbummel durch Palma gedacht. "Es gibt Leute, die tragen sie zu Geburtstagen und Hochzeiten", sagt die Designerin, die nur auf Bestellung arbeitet. An manchen Kleidern hat sie in 48-stündiger Handarbeit Edelsteine angenäht. "Das hat natürlich seinen Preis. Die Kollektion kostet pro Stück zwischen 2.500 und 10.000 Euro."

"Alle Kleider wurden bereits verkauft. Wir sind ausverkauft", sagt Golden-Swing-Veranstalter Ramin Seyed wenig später. "Ebru hat für uns die Fashion Week in Berlin sausen lassen. Ich denke, das hat sich für sie auf jeden Fall gelohnt."

Bei den Models hatte die Designerin bewusst auf Amateure zurückgegriffen. "Ich wollte kein klassisches Casting veranstalten, sondern zeigen, dass die Kleider auch von Leuten getragen werden können, die nicht Anfang 30 und 1,80 Meter groß sind."

Außerhalb des Fernsehens verteilt Andrej Mangold keine Rosen

Vielleicht war es auch die romantische Geste von Andrej Mangold, die die Zuschauer zum Kaufen bewegte. Der 36-Jährige stolzierte als Letzter den Laufsteg entlang und präsentierte neben einem aufgeknöpften Nachthemd seine stark ausgeprägten Bauchmuskeln. Wenig später gesellte sich Freundin Annika Jung hinzu und erhielt die Rose sowie einen leidenschaftlichen Kuss.

"Außerhalb der Fernsehsendung habe ich noch nie einer Frau eine Rose gegeben", gestand Mangold im Anschluss. Der 36-Jährige besitzt seit zwei Jahren eine Immobilie auf Mallorca und pendelt zwischen Köln und der Insel. Neben seinen Auftritten als Basketball-Experte und in Reality Shows ist der Bachelor als Model tätig. Weniger aber auf dem Laufsteg und mehr in der Werbeindustrie.

Boris Becker sagte kurzfristig ab

Eigentlich sollte Boris Becker der Star des Tages werden. "Meinen Bandscheiben geht es nicht so gut, deswegen diese Absage", erklärte der Ex-Tennisprofi bei einer Pressekonferenz am Freitag (10.3.). "Natürlich bin ich traurig, weil ich ihn unheimlich mag", so Veranstalter Seyed. "Aber ich will ihn golfen sehen und nicht nur auf den roten Teppich. Dann ist er eben das nächste Mal dabei." Einen Termin für den nächsten "Golden Swing" auf Mallorca gibt es zwar nicht, die Fortsetzung ist aber bereits geplant.

Auch Beckers geplanter Golfpartner, ein Scheich, musste mit gesundheitlichen Problemen absagen. Dafür war ein anderes Mitglied einer arabischen Königsfamilie da: Seine Exzellenz Walid Abdul Malik Al Ahli. "Er hat in der Vereinigten Arabischen Emirate das Sagen, wenn es um Geschäfte im Millionen- und Milliardenbereich geht", stellt Seyed seinen Ehrengast vor. "Seine Unterschrift ist 40 Milliarden US-Dollar wert. Damit kann er auf die Schnelle Kredite in Milliardenhöhe erteilen."

Begleitet wurde er von Liza Amani, einer Beraterin der Königsfamilien. "Sie hat mir gestern die Lizenz für die Golden-Swing-Events für den mittleren Osten abgekauft", sagt Seyed. Das nächste Promi-Golfevent ist im Winter in Abu Dhabi geplant. "Dort wird es alles zwar noch pompöser, aber Mallorca hat einfach seinen eigenen Charme. Alle Gäste waren traurig, dass sie nun nur wenige Tage hier sind", sagt Seyed.