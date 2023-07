Während Teamkollege Jack Grealish tagelang den Champions League-Sieg exzessiv feierte, zeigt sich Kevin De Bruyne auf Mallorca als eher ruhiger Typ auf der Tanzfläche. Der Belgier war am Mittwochabend (5.7.) im Social Club in Palmaunterwegs.

"Es war schwedische Woche", berichtet ein MZ-Leser, der den Fußballer erkannte. "In der Woche nach Midsommar wimmelt es auf der Insel nur von Schweden. Der ganze Club war voller blonder Skandinavier." De Bruyne war mit einer Freundesgruppe unterwegs, mit der er sich auch in den sozialen Netzwerken zeigt.

Für mindestens 400 Euro Drinks bestellt

In der Disco war der 32-Jährige aber mehr mit seinem Handy beschäftigt. "Er stand nur im VIP-Bereich rum und tippte. Die ganze Zeit über war sein Bodyguard an seiner Seite", so der MZ-Leser. Der Champions-League-Sieger blieb nicht unbekannt, doch sein Aufpasser wimmelt die Fans "freundlich, aber bestimmt ab". De Bruyne bekam davon wenig mit, obwohl pausenlos Handykameras auf ihn gerichtet waren.

"Hin und wieder nippte er an seinem Drink", sagt der Leser. Wesentlich mehr haben offensichtlich seine tanzwütigen Freunde getrunken. Denn der Mindestverzehr bei einem VIP-Tisch im Social Club liegt bei 400 Euro. Nach reichlich vier Stunden war die Partynacht für den Fußballer beendet.

Auch schon im Vorjahr auf Mallorca im Urlaub

De Bruyne scheint mittlerweile Gefallen an Mallorca gefunden zu haben. Auch im Vorjahr besuchte er die Insel. Damals um der Hochzeit seines Teamkollegen Nathan Aké beizuwohnen. Nach den Feierlichkeiten auf Son Marroig wurde der Belgier noch im Familienurlaub in Port de Sóller gesichtet.

Seit 2015 spielt De Bruyne für Manchester City, wo er sich zu einem der besten Fußballer der Welt entwickelte. Zuvor brillierte der offensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und Werder Bremen.