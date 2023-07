Zwei treue Mallorca-Besucher machen erneut Urlaub auf der Insel: Die Hollywood-Stars Michael Douglas ("Wall Street", "Basic Instinct") und Catherine Zeta-Jones "Wednesday", "Chicago") verbringen derzeit einige Tage in der Tramuntana. Die Schauspielerin postete am Wochenende ein Foto auf Instagram. Es zeigt das glamouröse Paar auf ihrem Anwesen s'Estaca in der Gemeinde Valldemossa.

Die weitläufige Finca war einst vom Erzherzog Ludwig Salvator gekauft und hergerichtet worden. Douglas kaufte das Haus im Jahr 1990 für 3,5 Millionen Dollar mit seiner damaligen Ehefrau Diandra Luker. Ab dem Jahr 2014 versuchte er es zu verkaufen. Doch für die anberaumten 50 Millionen Euro fand sich kein Käufer. Später ging er weiter mit dem Preis herunter. 40 Umdenken dank Corona Im Zuge der Corona-Pandemie entschied er sich 2020, das über 100 Hektar große Anwesen vom Markt zu nehmen. "In diesen schwierigen Zeiten möchte er die Finca lieber selbst zur Verfügung haben. Er denkt auch darüber nach, dauerhaft auf die Insel zu ziehen", erklärte ein Bekannter des Stars gegenüber der Presse. Medienberichten zufolge zahlte Douglas seiner Ex-Frau rund 15 Millionen Euro für ihren Anteil an dem Anwesen, über das er nun alleine verfügt. Die Finca verfügt über zehn Schlafzimmer, alle mit eigenem Bad, Minibar und Kamin. Zudem gibt es mehrere Terrassen, eine Bibliothek, ein Kino, einen Pool und ein Gästehaus. 17 Trotz des komfortablen Lebens auf dem Landgut zeigen sich Douglas und Zeta-Jones immer wieder in der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr etwa besuchten sie das Museum Sa Bassa Blanca in der Gemeinde Alcúdia. Mit dem Betreiber-Paar Ben Jakober und Yannik Vu sind die Eheleute seit Jahren befreundet. Auch auf Social Media posten die beiden immer wieder Eindrücke von dem, was sie bei ihren sommerlichen Aufenthalten auf der Insel treiben. /pss