Die spanische Königsfamilie ist nicht die einzige, die sich ab und an auf Mallorca blicken lässt. Zuletzt verbrachten die schwedischen Royals, Thronfolgerin Victoria, ihr Mann Daniel sowie die beiden gemeinsamen Kinder, ihren Osterurlaub auf der Insel. Während ihres Besuchs waren sie am Ostermontag (1.4.) unter anderem in dem bekannten Restaurant Mar de Nudos in Palma Mittag essen. Laut dem spanischen Klatsch-Magazin "Hola" war das Königspaar mit seinen Kindern, den Prinzen Estelle und Oscar (12 und 8 Jahre) und einigen Freunden in dem Lokal, von dem aus man einen Blick auf die Kathedrale und den Yachthafen hat.

Abgeschirmt vor Paparazzi Vor Ort sollen sie genau wie andere, herkömmliche Gäste behandelt worden sein und konnten daher abgeschirmt vor Paparazzi und nach einem gemeinsamen Foto fragenden Besuchern in Ruhe essen. Ob sie sich für das mediterrane oder das japanische Menü entschieden haben, die das Restaurant anbietet, ist unklar. Der letzte öffentliche Akt der Thronfolgerin Victoria war am 27. März. Am kommenden Montag (8.4.) soll sie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Es ist nicht das erste Mal, dass die schwedische Prinzessin Mallorca besucht. Im August 2017 nahm sie in der Kathedrale an der Hochzeit ihrer Cousine Helena Sommerlanth teil. Nach der Zeremonie bedankte sie sich bei den Inselbewohnern für ihre Zuneigung mit einem "gracias" (auf Spanisch). /sw