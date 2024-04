Benimmregeln-Chaos: Regierung erwägt jetzt Alkoholverbot auf offener Straße

Die Regeln, mit denen Exzessen in Urlaubergebieten auf Mallorca Einhalt geboten werden soll, beschäftigen weiter die Politik. Nachdem ein erstes Arbeitspapier für die Anpassung des Anti-Sauftourismus-Gesetzes von der Branche deutlich zurückgewiesen wurde, wollen das balearische Tourismus- sowie das Gesundheitsministerium strengere Regelungen prüfen. Das gab Tourismusminister Jaume Bauzà nach einem Treffen mit Vertretern der Nachtclubs, der Restaurants, des Einzelhandels und der Hoteliers am Montag (29.4.) bekannt.

Das ist geplant

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht ein Alkoholverbot auf offener Straße, so wie es beispielsweise in Madrid und Barcelona schon gilt. Auch eine intensivere und besser organisierte Kontrolle des nächtlichen Verkaufs von Alkohol in den Urlaubsgebieten Playa de Palma, Magaluf und Sant Antoni de Portmany (Ibiza) steht auf der Prioritätenliste.

Das Treffen zwischen dem Minister und den Branchenvertretern soll der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zufolge alles andere als harmonisch verlaufen sein. Bauzà zeigte sich angefressen von der Deutlichkeit, mit der einige der beim Treffen anwesenden Verbände die geplanten Maßnahmen in einer Pressemitteilung verurteilt hatten.

Und der Alkoholverkauf in der Nacht?

Was den Branchenvertretern sauer aufgestoßen war: Die Regierung plante eine Regelung aufzuweichen, die besagt, dass Geschäfte, die in den Urlaubergebieten Alkohol verkaufen, in der Nacht schließen müssen. Stattdessen wolle man ihnen erlauben, weiter geöffnet zu haben, wenn sie in der Zeit auf den Verkauf von alkoholischen Getränken verzichten.

Die Branche kritisierte, dass dies kaum zu überprüfen sei und weiteren Exzessen Tür und Tor öffnen würde. Die Regierung will nun prüfen, mit welcher Formel alle Akteure besänftigen werden können. Eine Möglichkeit, die im Raum steht, ist das nächtliche Öffnungsverbot für jene Läden beizubehalten, deren Angebot fast ausschließlich aus Alkohol besteht, dass aber beispielsweise Supermärkte doch öffnen dürfen. /pss