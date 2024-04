Kurztrip nach Deutschland und Umräumen und Vorbereiten in den Läden. Noch hat "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" Zeit dafür. Obwohl ihre beiden Boutiquen in Artà und Cala Millor und des Restaurant "Happy Schnitzel" sowieso schon geöffnet sind, bleiben große Kundenanstürme wegen der Nebensaison derzeit noch aus. Die Zeit vor der Hochsaison will gut genutzt werden.

So war die Mutter eines Sohnes kürzlich in Deutschland. "Wir sind am Samstagfrüh über Berlin nach Dresden gefahren, da mein Produzent 40. Geburtstag hatte. Da waren wir eingeladen", erzählte Thiesen der MZ. Seit Sonntagabend (28.4.) seien Jenny und ihr Mann Achim Thiesen wieder zurück auf der Insel. Ihren Bürotag, eigentlich der Mittwoch, habe sie auf Samstag verschoben. "Ich bin samstags daher nicht in Cala Millor. Das hatte ich schon im Vorfeld mit den Mädels ausgemacht. Daher konnten wir, ohne großartig Stress zu haben, nach Deutschland fliegen. Solche Sachen gehen jetzt noch. Wir erwarten nun aber sehnsüchtig die Hauptsaison", so Thiesen, die sich am Montag (29.4.) aus Artà meldete.

Warten auf die Hauptsaison

"Hier ist heute schon gut was los. Ich denke, jetzt geht es langsam wieder in die Vollen." Sie sei sehr stolz auf ihre Mitarbeiterinnen. "Ob Kassensystem, Kundenberatung oder Klamotten: Sie haben es in den eineinhalb Monaten super in den Griff bekommen", sagte Thiesen ebenfalls zur MZ.

Auch Nachbestellungen an Kleidung habe die Mutter eines Sohnes schon in Auftrag geben müssen. "Wir werben ja damit, dass wir Damen- und Herrengrößen bis 5XL haben. Ein Modell geht sogar bis 6XL. Bei Damen habe ich ein Modell von 3- bis 6XL nachbestellt." Die größeren Größen würden in den Boutiquen gut laufen. Auch neue Herrenshirts seien erst vor Kurzem angekommen.

Nach der Osterplünderung, wie sie es nennt, habe sie das Sortiment in beiden Läden aufgefüllt. Auch Wintersachen gebe es angesichts des wechselnden Wetters noch. "Sobald das Wetter richtig schön wird, holen wir weitere Sommersachen heraus, Röckchen, kurze Hosen..."

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen.

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Thiesen dann Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland, die Hochzeit war in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar, das mittlerweile auch in Artà eine Boutique und in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel" betreibt, lebt gemeinsam mit Thiesens Sohn Leon in Artà.