Landschaften und Gebäude, die einem wohlbekannt sind, wirken aus der Vogelperspektive ganz anders. Deswegen ist unser neues Fotoquiz auch für ausgemachte Inselkenner eine Herausforderung: Woche für Woche zeigen wir Ihnen eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey.

Den Anfang macht ein Foto, dessen Motiv nicht allzu schwer zu erraten sein dürfte – sozusagen zum Aufwärmen. Woche für Woche müssen Sie sich auf schwierigere Aufgabenstellungen einstellen, wobei es aber auch den einen oder anderen Tipp geben wird.

Wenn Sie wissen oder erraten, wo auf Mallorca die nebenstehende Aufnahme entstand, können Sie ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat.

Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis kommenden Montag (22.11.) per E-Mail, mit dem Betreff „Mallorca von oben“ sowie vollständigen Kontaktdaten an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der nächsten Folge bekannt.