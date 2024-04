Interview mit Sohn des Schriftstellers Robert Graves: "Mein Vater würde heute nicht nach Deià ziehen"

Der international bekannte britische Dichter und Schriftsteller Robert Graves (1895-1985) lebte von 1929 bis zu seinem Tod im Bergdorf Deià auf Mallorca. Seit 2006 ist sein ehemaliger Wohnsitz für Besucher zugänglich. MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" traf Graves Sohn William zum Interview.

Für welche Art von Interview sind Sie zuständig: "Robert Graves stirbt uns weg?"

Überhaupt nicht. Er ist lebendiger und relevanter denn je, hier und im Vereinigten Königreich. Meine Übersetzung von "Die weiße Göttin" verkaufte sich neuntausend Mal in gebundener Ausgabe, und die Genehmigungen für eine weitere Version von "Ich, Claudius, Kaiser und Gott" haben bereits sechs Hände durchlaufen.

Wer ist heute Robert Graves?

Vor allem ein Dichter, der in Großbritannien viel gelesen wird und der nie ins Spanische übersetzt werden konnte. Es ist viel einfacher, ihn ins Katalanische zu übersetzen.

Wer ist heute William Graves?

Ein Narr, ein Geologe und der literarische Testamentsvollstrecker meines Vaters. Er nannte niemanden, ich hatte keine andere Wahl.

Sie sprechen ein tadelloses Spanisch.

Wenn ich nach Madrid gehe, sagen sie mir, dass ich einen mallorquinischen Akzent habe, und ich spreche alle drei Sprachen. Ich kam im Alter von fünf Jahren auf die Insel, war bis in Deià bis ich elf war und ging dann nach Palma, um mich vor meinem Eintritt ins englische Internat zu vervollkommnen.

Hat Ihr Vater Vorbehalte gegen die regionalen Sprachen?

Überhaupt nicht. Seine Mutter war Deutsche und er konnte fließend Altgriechisch und Latein schreiben.

Ist der Satz von Gertrude Stein an Graves wahr, "Mallorca, kannst du so viel Paradies ertragen"?

Mehr oder weniger. Gertrude Stein hatte in El Terreno gelebt und sagte zu meinem Vater "Wenn dudas Paradies erträgst, dann komm nach Mallorca". Sie bezog sich auf die Anwesenheit von Ausländern.

Hat Graves Mallorca bekannt gemacht gesetzt?

Nach seiner Rückkehr von Vorträgen im Ausland betonte er in seinen Briefen immer, dass er "nach Deià zurückgekehrt" sei. Es entspannte ihn, hier blieb er körperlich fit, ging bis zu zweimal täglich zur Cala hinunter. Bewegung ist gut für den Geist.

Graves wurde zu einem Mythos der Insel.

Mein Vater lachte, wenn diese Reisebusse voller Touristen nach Deià kamen und die Reiseführer ihnen sagte: "Links sehen sie einen tausendjährigen Olivenbaum; rechts Robert Greyns", weil sie seinen Namen nicht aussprechen konnten.

Ist Graves Werk 'Auf Wiedersehen zu alledem' die beste Kriegserinnerung?

Es vermittelt das Gefühl des Krieges, aber nicht die genauen Details, es kann nicht als geschichtliches Dokument verwendet werden. Es ist unmöglich, dass mein Vater, der unter posttraumatischem Stress litt, sich an alles erinnerte. Das Buch enthält schwarzen Humor in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs.

Würde Graves heute nach Deià ziehen?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Er würde nicht dorthin ziehen, weil es dort zu viele Menschen und zu viele Autos gibt. Die Ruhe von Deià bleibt nur in Luxushotels wie La Residencia oder Es Molí erhalten.

Ca n’Alluny war ein Pilgerort für Prominente.

Sie interessierten ihn nur, wenn sie interessant waren. Sie kamen zum Tee, und mein Vater zog sich nach fünf Minuten in sein Büro zurück, wenn sie seine Aufmerksamkeit nicht erregten.

Der Poet und Schrifsteller Jorge Luis Borges kam zu spät, um Ihren Vater in Deià zu besuchen.

Er war blind und kam mit seinem Blindenführer, mein Vater war bereits völlig verrückt. Borges schrieb einen sehr kurzen Text, der als Grabschrift für meinen Vater hätte dienen können, man weiß nie, ob sie sich verstanden hätten.

Haben Sie Ava Gardner berührt?

Körperlich berührt nicht, nein, aber wir verbrachten einen angenehmen Abend zusammen in Llucalcari im Jahr 1962. Sie war im Haus der Sicres, ich brachte ihr ein Telegramm und wir tranken ein Gläschen Wein. Am nächsten Tag betrank sich Ava Gardner in Palma und zerbrach einem Fotografen die Kamera.

Was waren die weißen Göttinnen von Graves?

Mein Vater begann, sein Gedächtnis zu verlieren, sodass er nur noch Gedichte schreiben konnte, die er Frauen widmete, in die er sich verliebte. Es waren Gedichte der Angst, denn die mit Blümchen sind nur Verse.

Ich fragte Beryl Graves, ob sie sich von den weißen Göttinnen ihres Mannes gestört fühle, und sie antwortete mir, dass ich "nichts verstanden habe".

Genau, denn die Beziehung zwischen ihnen änderte sich nicht. Beryl merkte es und es gefiel ihr nicht besonders, aber sie musste es ertragen. Sie reiste sogar mit der zweiten weißen Göttin, Margot Callas, nach Russland.

Die "ungezähmte, außerirdische, attraktive und geheimnisvolle" Margot Callas.

Sie war völlig egoistisch und egozentrisch, ihr war alles egal.

Hoffte Graves, den Nobelpreis auf Mallorca zu erhalten?

Er war 1962 unter den Finalisten, zusammen mit Steinbeck und Durrell. In Stockholm fanden sie, dass er zu sehr ein Dichter war. Später würde die Auszeichung an Bob Dylan für seine Lyrik gehen. Der Nobelpreis ist gefährlich, Camilo (José Cela) hat nicht lange nach seiner Verleihung überlebt.

Erschafft Robert Graves die Magie von Deià?

Mein Vater kommt an einen unberührten Ort und hinterlässt seine Spur in Deià, aber er erschafft nicht die rötlichen Sonnenuntergänge des Teix, jene Magie, die vor langer Zeit verschwunden ist, die verflogen ist. Die Serra de Tramuntana ist immer noch da, aber zu überladen.