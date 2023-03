Beim Mallorca Design Day entdecken Sie Talente in den Bereichen Mode, Innendesign und Food Design

Nein, leicht hat man es als Designer nicht auf Mallorca. Es gibt nur wenige Modefirmen und kaum Industrie. Im Bereich Innendesign ist zwar dank Immobilien- und Hotelboom mehr Nachfrage da, aber in dem hart umkämpften Gewerbe muss man sich erst einmal Platz schaffen – gerade, wenn man sein Studium kürzlich erst abgeschlossen hat und eine Karriere anstrebt.

Diesen Umstand zu ändern, stand im Mittelpunkt der Bestrebungen von Raquel Arañón, als sie 2017 den „Mallorca Design Day“ ins Leben rief. Die aus dem nordspanischen Asturien stammende Veranstalterin hat knapp drei Jahrzehnte Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Modeindustrie sowie als Kuratorin gesammelt. Die alle zwei Jahre stattfindenden Design Days gehen zwischen dem 22. und 24. März in ihre vierte und bislang größte Ausgabe. Arañón will sie neben den anderen vier Design-Festivals Spaniens in Barcelona, Madrid, Valencia und Bilbao etablieren.

In den Bereichen Innendesign und Mode werden ein balearischer und ein nationaler Preis vergeben. Für jede Ausgabe gibt es ein Motto, um das sich die vorgestellten Projekte drehen sollen. Vor zwei Jahren war es die „Rettung der Meere“. In diesem Jahr hat die Organisation das Thema bewusst frei gehalten: „Kreativität nach der Pandemie“. Der Aufruf bekam viel positive Resonanz. Für den Bereich Mode gab es 52 Einreichungen, für das Innendesign 30. Zu den Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme gehört, dass man seine Ausbildung vor nicht mehr als sechs Jahren abgeschlossen hat.

Die Siegerinnen im Bereich Mode

Im Bereich der Mode stehen die Gewinnerinnen schon fest. Die mit Designern wie Maria Lafuente, Ulises Mérida und dem Mallorquiner Pablo Erroz hochkarätig besetzte Jury entschied sich auf Inselebene für die Kollektion „Coraza Nº 9“ der Designstudentin Paula Escario.

Die junge Modeschöpferin war schon im vergangenen Jahr Finalistin beim Wettbewerb ArtJove in Palma und darf sich nun einen Traum erfüllen: Ihre von traditioneller japanischer Kleidung inspirierten Entwürfe werden derzeit genäht und sollen bei der Abschlussgala des Festivals der versammelten Modepresse des Landes auf dem Laufsteg präsentiert werden. Ebenfalls präsentiert werden in der Fàbrica Ramis in Inca die mit dem nationalen Modepreis bedachte Kollektion „MUBA“ der Katalanin Laia Muntal sowie Entwürfe der ArtJove-Siegerin des vergangenen Jahres, Lis Domínguez.

Im Bereich Innendesign stehen die Finalisten und Gewinner noch nicht fest. Die Einreichungsfrist endete am 12. März. Derzeit berät sich die Jury. Sie wird die Ergebnisse während des Festivals bekannt geben. Zu den Entscheidern gehören Juan Mellen, der Leiter des Design Institute Of Spain, und Pilar Civis, Chefredakteurin des Fachmagazins „Interiores“.

Neue Kategorie: Food Design

Hinzu kommt in diesem Jahr erstmals eine dritte Kategorie beim Mallorca Design Day: das Food Design. Insgesamt sieben Köche von der Insel sind im Rennen um den Preis: Tito Verger (Rosa del Mar), Miquel Serra (El patio de Glòria), Ricardo Rossi (Hotel Valldemossa), Kike Erazo (Tasca), Cristian Rivera (Tomeu Caldentey Cuiner) und Andrés Benítez (Botànic de Can Bordoy). Auch sie präsentieren ihre Entwürfe bei der Abschlussgala. Probieren darf sie da allerdings nur die Jury, zu der unter anderem der mallorquinische Sternekoch Adrián Quetglas gehört.

Und noch mit einer weiteren Idee will das Festival punkten: Laut Arañón „zum ersten Mal in Spanien“ wird am 24.3. eine Laufstegshow für Produktdesign stattfinden. Wie das genau aussehen soll, wollte die Veranstalterin noch nicht verraten. Die gezeigten Produkte stammen aber vom preisgekrönten Designer und Architekten Juan David Martínez Jofre vom Büro „Minimal Studio“. Präsentiert wird die Gala von der TV-Moderatorin Maria José Suarez.

Drei Podiumsdiskussionen

Geprägt ist der Mallorca Design Day vor allem vom Austausch zwischen Fachleuten. Eingeleitet wird das Festival am 22.3. mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Nachhaltigkeit und Design“ im Showroom von World Light in Palma (C/. Can Oliva, 10, Beginn um 19 Uhr). Moderiert von Juan Mellen (Design Institute of Spain) sprechen der Gründer von Luzifer Lamps, Sandro Tothill, und Santiago Alorda von der Firma Vitra.

Am folgenden Tag (23.3.) geht es um 13 Uhr mit einem Talk zum Thema „Erlebnisarchitektur“ bei Cosentino (C/. Aragó, 8) in Palma weiter. Geladen sind der Architekt Héctor Ruiz und Emerio Arena, Chefredakteur von „Room Magazine“.

Eine dritte Gesprächsrunde gibt es ab 19 Uhr zum Thema „Trends im Innendesign“. Dort sprechen die Chefredakteurin von „Elle Decor“, Marta Riopérez, und der Architekt und Designer Ramón Esteve im Aquaquae im Stadtteil Molinar (Carrer Llucmajor, 38).