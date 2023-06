Pons Quintana, die 1953 gegründete spanische Schuhmarke, feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Es handelt sich um ein traditionelles Familienunternehmen, das von Santiago Pons Quintana auf der Insel Menorca gegründet wurde und sich nach mehreren Generationen als eine der wichtigsten spanischen Modemarken etabliert hat. Heute designt die neue Generation von Unternehmern unter der Leitung von Santi und Magda, den Kindern des Gründers, das aktuelle Image des Unternehmens, das sich durch seine Vielfalt, seine Qualität, seinen Werdegang und seine Einzigartigkeit auszeichnet.

Eines der Markenzeichen des Hauses ist der handwerkliche Wert, der sich aus der handgefertigten Flechttechnik ergibt, die besonders in der Frühjahr-Sommer-Kollektion zu sehen ist. Das geflochtene Leder, das aus Italien stammt, begünstigt die Anpassung an die verschiedenen Fußformen und ermöglicht die Kreation von einzigartigen Schuhen. Die leuchtenden Farben, die den Frühling und sein Licht symbolisieren, sowie Blumen und Metallic-Töne spiegeln sich in den beiden Kollektionen wider, die jedes Jahr auf den Markt kommen und von der Schönheit des Handwerks und der Natur inspiriert sind.

Die Materialien unterstreichen den handwerklichen Wert des Unternehmens und garantieren maximale Haltbarkeit, Komfort und Zeitlosigkeit. Das kontinuierliche Engagement für Innovationen bei Materialien, Technologien und Produktionssystemen sind das Fundament des Hauses, welches sich weiterentwickelt, ohne seine traditionellen Werte und seine Essenz zu verlieren. Eine der jüngsten Innovationen sind zum Beispiel die extra leichten Sohlen auf der Basis von biologisch abbaubarem Naturharz, die eine echte Revolution für den Komfort und die Bequemlichkeit von Schuhen weltweit darstellen.

Die limitierten und personalisierten Kollektionen passen sich den Bedürfnissen jedes Marktes an und setzen die Trends der jeweiligen Saison um. Alltagstaugliche Schuhe, die die moderne Frau repräsentieren, die modisch sein will, ohne auf Stil zu verzichten. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 repräsentiert alle Trends der Sommersaison, in der sowohl leuchtende Farben als auch Pastelltöne im Mittelpunkt stehen. Plateausandalen, Sandaletten mit Absatz und sogar flache Sandaletten, eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten, damit Sie auswählen können, was am besten zu Ihrem Stil passt. Und damit Sie sich selbst davon überzeugen können, zeigen wir Ihnen die aktuellen Sandalen-Trends von Pons Quintana, die in dieser Saison ganz groß im Kommen sind:

Plateaus und weiße Sandalen

Weiße Sandalen sind ein Grundelement der Garderobe, das immer funktioniert. Bei Pons Quintana können wir verschiedene Modelle finden, die zu Röcken, Kleidern oder Hosen passen. Lassen Sie sich begeistern!

Blumenschmuck

Einer der am weitesten verbreiteten Trends dieser Saison sind die Blumenornamente. Wir finden sie auf allen Arten von Kleidungsstücken wie Kleidern, maßgeschneiderten Westen oder Oberteilen und natürlich dürfen sie auch auf Sandalen nicht fehlen. In verschiedenen Farben und Höhen bietet uns Pons Quintana unwiderstehliche Modelle in dem umfangreichen Katalog seiner neuen Kollektion.

Maxischnallen

Maxischnallen waren 2022 eine Absichtserklärung, aber sie haben uns noch nicht verlassen. Dieses Detail kann jedem Look seine Essenz verleihen. Vom schlichten Schwarz, das zu allem passt, bis hin zu Pastellfarben, auf der Website von Pons Quintana finden Sie heraus, wie Sie sie tragen können.

Helle Farben und Pastelltöne

Leuchtende Farben wie Fuchsia-Rosa oder Gelb sind zu dieser Jahreszeit immer willkommen. In dieser Saison darf aber auch Grün nicht fehlen, das stark im Kommen ist. Darüber hinaus stehen Pastelltöne wie Pfirsich, Flieder oder Himmelblau im Mittelpunkt dieser Kollektion, die sich durch handgefertigte Lederflechtungen in verschiedenen Farben auszeichnet.

Jetzt, da Sie alle Geheimnisse der Marke kennen, müssen Sie nur noch herausfinden, welche Sandalen Sie brauchen, um für alle Sommerpläne gerüstet zu sein. Und verpassen Sie nicht die Details, denn anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von Pons Quintana kehrt die Marke zu ihren Ursprüngen zurück und überrascht uns mit einer Kollektion von Hausschuhen und Brautschuhen.