Beamte der Nationalpolizei haben am frühen Sonntagmorgen (28.4.) einen Mann mit Elektro-Tasern überwältigt und festgenommen, der durch anhaltend aggressives Verhalten an der bei Einheimischen beliebten Partymeile am Paseo Marítimo in Palma aufgefallen war. Medienberichten zufolge soll es sich um den englischen Rugby-Nationalspieler Billy Vunipola.

Wie aus einer Pressemitteilung der Nationalpolizei hervorgeht, hatte der 31-Jährige in einem der Feierlokale in erster Meereslinie nahe Palmas Zentrum Ärger gemacht und einen Streit vom Zaun gebrochen. Dem von der Bar angestellten Sicherheitspersonal gelang es nicht, den riesigen und muskulösen Mann zu überwältigen und hinauszuwerfen. Schließlich sahen sie sich gezwungen, die Polizei zu verständigen. Als die Beamten eintrafen, soll sich der Störenfried weiter geweigert haben, den Anweisungen folge zu leisten. Auch Versuche, ihn zu beruhigen, schlugen fehl. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Körperfülle entschieden die Beamten, das Lokal zunächst räumen zu lassen. Elektroschocker kam zum Einsatz Daraufhin soll der 31-Jährige sich auf einen der Polizisten gestürzt und ihm einen Schlag versetzt haben. Ein anderer kam seinem Kollegen zu Hilfe und setzte einen Elektro-Taser ein, um den Angreifer außer Gefecht zu setzen. Erst beim zweiten Auslösen zeigte die Waffe ihre Wirkung, daraufhin überwältigten die Beamten den Mann. Er wurde verhaftet und zunächst ins Son-Espases-Krankenhaus gebracht. Schon wenige Stunden später ließ der zuständige Haftrichter den Mann unter Auflagen auf freien Fuß. Während die Nationalpolizei aus Datenschutzgründen keine näheren Angaben zur Identität des Unruhestifters geben will, schreibt die britische Boulevard-Zeitung "Mirror" in ihrer Online-Ausgabe, dass es sich angeblich um einen bekannten Rugby-Star handelt.