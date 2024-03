Prämierter Trend-Drink auf Mallorca: das ist der beste Wermut auf den Balearen

Schon seit einigen Jahren ist Wermut auf Mallorca wieder das Kultgetränk unter den Einheimischen. Dabei gibt es den alkoholhaltigen Drink in vielen Varianten. Einer ist jetzt bei den Premis Vinari in Katalonien zum besten Wermut der Balearen gekürt worden - und beinhaltet einige merkwürdige Zutaten.

Wer in der Bar Casa Miss in Sa Pobla einfach nur einen vermut bestellt, der sollte noch ein "el guapo" hinzufügen. Dann bekommt er jenes gute Schlückchen vorgesetzt, das zahlreiche Kenner der Wermut-Szene auf den Inseln begeistert hat. Und das, obwohl dem Getränk neben den Grundzutaten Wein und Wermutkraut sowie Orangen- und Zitronensaft auch Gewürze zugefügt sind, die ebenfalls in der typisch mallorquinischen Reisspeise arròs brut zu finden sind.

"Wir mischen es mit Zimt, Kardamom und rosa Pfeffer, nicht zu schwer, denn eigentlich sind wir in der Bar auf große Essensportionen spezialisiert, die schon mächtig genug sind", so der Besitzer Jaume Mir. Sieben Jahre ist es her, dass er gemeinsam mit seinen Freunden und Partnern Paco García und Miguel Ángel Pérez den schmackhaften Wermut kreierte. Schließlich ist arròs brut gerade in Sa Pobla sehr beliebt. Und tatsächlich: Auch das Getränk, das offiziell Miss Vermut heißt, wurde zum Verkaufsschlager - egal ob vom Fass zum Trinken an der Bar oder zum Mitnehmen in Flaschen.

Gegründet hatten die gleichnamige Bar Casa Miss einst Mirs Großeltern Apolònia und Jaume im Jahr 1967. Der Name war damals eine Anspielung auf ihre Tochter Magdalena Mir, die im Jahr zuvor zur Miss Mallorca gekürt worden war.

Schnell wurde das Casa Miss zur Stammkneipe für viele Anwohner. Heute, 57 Jahre später, ist die Einrichtung der Bar komplett renoviert. Doch das Flair von einst ist noch immer zu spüren. Und an einer der Vitrinen prangt ein Schild mit stolzer Aufschrift: "Der beste Wermut der Balearen" - na dann prost! /somo