Mallorca - und die Mallorca Zeitung - in Feierlaune: Rund 170 Gäste kamen vergangene Woche (14.4.) zur MZ-Sommerparty in Port Adriano. Es gab: Ballett-Einlagen von ON Stage, Weinverkostungen der Bodegas Es Fangar, Sa Cabana, Blanca Terra und Vino de la Isla, Verlosungen - unter anderem einer Kreuzfahrt von Aida Cruises - , Fingerfood vom Restaurant Coast, Schinken vom Maestro Jamonero José Abellán und natürlich viele gute Gespräche, Musik und Tanz zu den kubanischen Klängen von Aloqbano . Ein großer Dank geht an unsere Sponsoren: die Rechtsanwaltskanzlei Bufete Staubach, das Immobilienunternehmen One Mallorca Smart Real Estate, das Autohaus Proa Premium, der Versicherer Linea Directa sowie der Yachthafen Port Adriano.