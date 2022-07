Die moros, wilde Piraten in bunten Gewändern, bewaffnet mit Holzschwertern, treffen in Pollença wieder auf die notdürftig ausgerüsteten „Christen“ in Nachthemden: Am 2. August um 19 Uhr wird die nachgestellte historische Schlacht den ganzen Ort in Aufregung versetzen und für viel Gewimmel sorgen. Das große Gedränge ist übrigens nur bedingt etwas für Fremde.

Piratenschlacht und Tag der Schutzpatronin Das Spektakel ist der krönende Abschluss des mehrtägigen Stadtfestes und fällt mit dem Tag der Schutzpatronin Mare del Déu dels Àngels zusammen. Den ganzen Tag gibt es Programm: Tanz der „Cossiers“, Livemusik, eine Prozession mit dem Bild der Heiligen und zum Schluss ein Feuerwerk (detaillierte Infos finden Sie auf der Website des Rathauses). Obgleich die „Moros y Cristianos“ das spektakulärste Ereignis sein dürften, hält die kommende Woche etliche weitere Patronatsfeste auf Mallorca bereit: Unter anderem in Valldemossa, Inca, Santanyí, Binissalem und Alcúdia wird einiges los sein. /bro