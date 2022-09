Immer am dritten Montag im September kommen in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma Narren aus dem ganzen Rheinland zusammen zum traditionellen "Rosenmontagszug". Die Idee dazu hatten ausnahmsweise keine Kölner, sondern zehn Freunde aus Solingen. Los ging es bereits 1994.

Zwei von Ihnen, Rainer und Manni, erinnern sich an die Anfänge (hier als Audiodatei): "Wir sind entstanden aus einer Altherren-Fußballmannschaft, die sich schon seit 40 Jahren kennt, alles Freunde. Irgendwann spielt man kein Fußball mehr und fährt nur noch nach Mallorca."

Mit aus Deutschland mitgebrachter Kamelle

Der Umzug fing klein an: "Wir haben uns Kutschen gemietet und sind in den ersten zwei Jahren ohne Kamelle da einfach durchgefahren und haben den Leuten zugewunken." Über die Jahre habe sich der Karnevalszug dann immer weiterentwickelt: "Wenn wir schon einen Karnevalszug machen, müssen wir auch Kamelle schmeißen, also haben wir uns Kamelle aus Deutschland mitgebracht" Dann gab es "ein bisschen Kritik an den Pferden, die waren ja auch ein bisschen scheu", also stieg man auf Fahrräder um.

"Wir machen eine reine Fußgruppe. Das gibt auch mit den Behörden keine Probleme, weil wir sind ja im Grunde genommen nur Fußgänger, die die Schinkenstraße hinunterlaufen."

Corona habe dann ein wenig Verunsicherung gestiftet: "Wir wussten nicht, machen wir das wieder mit Fahrrädern, wie ist der Zuspruch? Deswegen haben wir uns diesmal gesagt: "Wir machen eine reine Fußgruppe. Das gibt auch mit den Behörden keine Probleme, weil wir sind ja im Grunde genommen nur Fußgänger, die die Schinkenstraße hinunterlaufen."

So eine Karnevalstradition wird irgendwann zum Selbstläufer

Der Initiatoren-Truppe sei inzwischen geschrumpft: "Wir sind nur noch acht Mann, weil zwei verstorben sind, aber wir können ja, wie man sieht, einige aktivieren. Und das haben wir auch in den nächsten Jahren noch vor", sager Rainer und Manni.Die Leute wüssten ja, dass es in der dritten Woche im September an der Playa de Palma einen Karnevalsumzug gebe: "Da brauchen wir nicht anzurufen, wir brauchen auch kein Facebook, die Leute wissen das und kommen verkleidet hierhin."

Und so war es auch in diesem Jahr: Dutzende Jecken zogen wieder durch die Schinkenstraße zum "Rosenmontag" auf Mallorca.